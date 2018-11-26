Канада призвала Россию освободить захваченные украинские суда
В Канаде осудили агрессию России против Украины в Керченском проливе и призвали немедленно освободить захваченные украинские военные суда.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд в своем Twitter.
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Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановление свободы навигации,
– отметила Фриланд.
Она добавила, что "Канада непреклонна в поддержке суверенитета Украины".
Ранее Фриланд по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России.
25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.