Канада призвала Россию освободить захваченные украинские суда

В Канаде осудили агрессию России против Украины в Керченском проливе и призвали немедленно освободить захваченные украинские военные суда.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд в своем Twitter.

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Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановление свободы навигации,

– отметила Фриланд.

Она добавила, что "Канада непреклонна в поддержке суверенитета Украины".

Le Canada condamne l’agression russe contre l’#Ukraine dans le détroit de #Kertch. Nous demandons à la #Russie de désamorcer immédiatement, libérer les navires capturés & permettre la liberté de passage. Le Canada est indéfectible dans son soutien à la souveraineté de l'Ukraine. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 листопада 2018 р.

Ранее Фриланд по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.