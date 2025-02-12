Также призывы американского лидера раскритиковал глава оборонного ведомства Канады Билл Блэр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News и CTV News.

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Как заявления Трампа прокомментировали в Канаде

Во время разговора с бывшим пресс-секретарем Белого дома Дженом Псаки в эфире MSNBC "Inside", Трюдо обсудил неоднократные комментарии Дональда Трампа о том, что Канада может стать частью США. По его словам, это невозможно.

Я знаю, как успешного участника переговоров, он любит выводить людей из равновесия. 51-й штат, этого не произойдет,

– заявил он.

В то же время министр обороны Канады Билл Блэр сказал, что комментарии Трампа в сторону Канады "лишены уважения и вызывают беспокойство", но он не видит в них серьезной угрозы. Он подчеркнул, что Канада "готова встать на защиту страны".

"Безусловно, мы обеспокоены этими замечаниями, и я думаю, что в подавляющем большинстве для всех канадцев эти замечания являются оскорбительными. Мы гордимся нашей страной", – подчеркнул Блэр.

Напомним, недавно Трамп высказался, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. В то же время Майк Уолц заявлял, что Канада сама хотела бы присоединиться к США из-за недовольства правлением Трюдо.