Також заклики американського лідера розкритикував глава оборонного відомства Канади Білл Блер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News та CTV News.

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Як заяви Трампа прокоментували у Канаді

Під час розмови з колишнім прессекретарем Білого дому Дженом Псакі в ефірі MSNBC "Inside", Трюдо обговорив неодноразові коментарі Дональда Трампа про те, що Канада може стати частиною США. За його словами, це неможливо.

Я знаю, як успішний учасник переговорів, він любить виводити людей з рівноваги. 51-й штат, цього не станеться,

– заявив він.

Водночас міністр оборони Канади Білл Блер сказав, що коментарі Трампа в бік Канади "позбавлені поваги й викликають занепокоєння", але він не бачить в них серйозної загрози. Він наголосив, що Канада "готова стати на захист країни".

"Безумовно, ми стурбовані цими зауваженнями, і я думаю, що в переважній більшості для всіх канадців ці зауваження є образливими. Ми пишаємося нашою країною", – наголосив Блер.

Нагадаємо, нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США. Водночас Майк Волц заявляв, що Канада сама хотіла б приєднатися до США через невдоволення правлінням Трюдо.