Канадский солдат Дэйв Браун едет присоединиться к освободительной борьбе в Украине

Канадский солдат Дэйв Браун едет в Украину, чтобы пополнить ряды наших защитников, защищающих страну от российского оккупанта.

Он обратился к своим братьям-украинцам и к защитникам Чернигова со словами поддержки и отметил, что тоже будет воевать за свободу Украины.

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Дэйв Браун сказал, что вместе с ним на помощь Украине едут многие другие бойцы. Он назвал русских захватчиков "орками" и подчеркнул, что мы их обязательно победим.

Я еду на помощь, многие другие бойцы едут на помощь. Мы на вашей стороне. Мы победим или погибнем в бою. Третьего не дано,

– подчеркнул он.