Телеканал для оккупированных территорий запустят в феврале 2020: каким он будет

Украина в феврале 2020 запустит телеканал для жителей временно оккупированных территорий – Крыма и Донбасса. Телеканал будет работать на базе уже существующего UATV.

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук рассказал, что канал на первом этапе будет информационно-развлекательным.

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Телеканал для оккупированных территорий будет сочетать в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием.

По словам Максимчука в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить "незаангажированную позицию".

Наша задача сделать так, чтобы наши граждане в ВОТ (временно оккупированных территориях – ред. 24 канал) слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине,

– подчеркнул политик.

Канал для оккупированных территорий: что известно

Министр культуры Владимир Бородянский анонсировал, что украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий Донбасса в течение 3 месяцев. Министр сказал, что для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

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Он будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Добавим, что заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, его ведомство займется и культурным восстановлением, и практической помощью жителям региона, а также создаст Национальную платформу примирения и единства.

Обратите внимание: Украинское ТВ в оккупированных районах страны глушат спецсредствами, – Бородянский



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала