Телеканал для окупованих територій запустять у лютому 2020: яким він буде

Україна в лютому 2020 року запустить телеканал для жителів тимчасово окупованих територій – Криму та Донбасу. Телеканал працюватиме на базі вже існуючого UATV.

Заступник міністра молоді та спорту України Анатолій Максимчук розповів, що канал на першому етапі буде інформаційно-розважальним.

Читайте також: На український телеканал для окупованого Донбасу витратять сотні мільйонів гривень

Телеканал для окупованих територій буде поєднувати в собі найкращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням.

За словами Максимчука в уряді зараз працюють над "пакетом меседжів", щоб надати "незаангажовану позицію".

Наше завдання зробити так, щоб наші громадяни у ТОТ (тимчасово окуповані території – ред. 24 канал) чули та знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні,

– наголосив політик.

Канал для окупованих територій: що відомо

Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу протягом 3 місяців. Міністр казав, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Цікаво: Як Сивохо повертатиме Донбас: культура, практична допомога і платформа примирення

Він об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

Додамо, що заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, його відомство займеться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям регіону, а також створять Національну платформу примирення і єдності.

Зверніть увагу: Українське ТБ в окупованих районах країни глушать спецзасобами, – Бородянський



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу