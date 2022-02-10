Каналы Мураева заплатят штраф из-за нарушения квоты на украинский язык

Телевизионные каналы, принадлежащие одиозному пророссийскому политику Евгению Мураеву, оштрафовал Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения. Речь идет о канале "НАШ" и"макси-ТВ".

Нацсовет на заседании 10 февраля решил наказать каналы Мураева и оштрафовал их почти на 25 тысяч гривен. Проверяли эфиры канала за период с 8 по 14 июля 2021 года.

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Какие именно нарушения выявили

Регулятор отмечает, что по закону квота украинского языка для общенациональных каналов в этом промежутке должна составлять 75%.

Проверка показала, что на канале "НАШ" на украинском языке были в эфире 2 часа 26 минут передач, что составляет 8,71%. А объем передач на негосударственном языке – 25 часов 34 минуты, или 91,29%. На телеканале "Макси-ТВ" – 2 часа 25 минут (8,68%) на украинском и 25 часов 35 минут (91,32%) на негосударственном языке,

– сообщили в Нацсовете.

На канале "НАШ", кроме всего, еще и транслировали повтор программ на иностранном языке без субтитров.

Теперь каналы должны оплатить штраф за нарушение в течение 30 дней с момента, когда им сообщат о таком решении Нацсовета.

Протесты против канала Мураева

Канал Мураева "НАШ" неоднократно обвиняли в трансляции российской пропаганды. В Киеве 2 января под офисом телеканала даже собирались активисты. Они требовали его закрытия.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны пока не рассматривал введение санкций против пророссийского телеканала "НАШ".

На сайте президента регистрировали петицию с просьбой к Владимиру Зеленскому инициировать на заседании СНБО санкции против скандального канала "НАШ". Глава государства ранее уже вводил санкции против телеканалов, связанных с пророссийским Виктором Медведчуком: 112, ZIK и NewsOne.

Акция протеста у офиса канала "НАШ": смотрите видео