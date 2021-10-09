Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 октября заявил, что уходит в отставку. Это произошло на фоне расследования против него по делу о коррупции.

Курц предложил на пост канцлера главу Министерства иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. Об этом Курц заявил, выступая в федеральной канцелярии Австрии.

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Из партии политик не уходит

Однако действующий канцлер планирует и в дальнейшем возглавлять консервативную Австрийскую народную партию и стать ее лидером в парламенте.

Смотрите видео выступления Курца:

Что известно о коррупционном скандале в Австрии

Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и еще 9 человек. Их подозревают в злоупотреблении доверием и коррупции.

По версии следствия, в течение 2016 – 2018 годов Министерство финансов использовало бюджетные деньги, чтобы финансировать рекламные объявления в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые якобы выгодны для партии Курца.

Правоохранители предполагают, что это могло быть частью плана, который позволил Курцу занять пост канцлера.

Накануне отставки канцлера захотела оппозиция. За это выступили Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и Австрийская партия свободы.

Прокуратура даже проводила обыски у Курца.