Кандидат в канцлеры Германии извинилась за слово "негр" в интервью

Анналена Бербок использовала слово "негр", когда называла примеры расизма в интервью. Впоследствии кандидат в канцлеры Германии извинилась за свои слова.

"Это было ошибкой", – Бербок

Политик давала интервью Главному совету евреев Германии. Разговор касался проблемы антисемитизма и расизма.

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Во время интервью Бербок пересказывала историю о реальном инциденте в школе: ребенок отказался выполнять задание, в котором использовали обидное слово для обозначения темнокожих людей.

Кандидат на выборах подчеркнула, что знает о расистском происхождении слова и что оно является оскорбительным.

К сожалению, во время записи интервью я процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому использовала его сама. Это было ошибкой, и я жалею об этом,

– сказала политик.

Кстати, в видеозаписи это слово заглушили.

Что известно про Анналену Бербок

Политик – кандидат на выборах канцлера Германии



Главное предвыборное обещание – обеспечить смену политического курса Берлина. Политик – кандидат на выборах канцлера Германии от партии "Союз-90 / Зеленые". Она известна своим негативным отношением к российскому газопроводу "Северный поток-2". Бербок отмечает, что трубу будут использовать для изоляции Украины.Главное предвыборное обещание – обеспечить смену политического курса Берлина.