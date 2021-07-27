Кандидат в канцлеры Германии извинилась за слово "негр" в интервью
Источник:DPA
Анналена Бербок использовала слово "негр", когда называла примеры расизма в интервью. Впоследствии кандидат в канцлеры Германии извинилась за свои слова.
"Это было ошибкой", – Бербок
Политик давала интервью Главному совету евреев Германии. Разговор касался проблемы антисемитизма и расизма.
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Во время интервью Бербок пересказывала историю о реальном инциденте в школе: ребенок отказался выполнять задание, в котором использовали обидное слово для обозначения темнокожих людей.
Кандидат на выборах подчеркнула, что знает о расистском происхождении слова и что оно является оскорбительным.
К сожалению, во время записи интервью я процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому использовала его сама. Это было ошибкой, и я жалею об этом,
– сказала политик.
Кстати, в видеозаписи это слово заглушили.
Что известно про Анналену Бербок
Политик – кандидат на выборах канцлера Германии от партии "Союз-90 / Зеленые". Она известна своим негативным отношением к российскому газопроводу "Северный поток-2". Бербок отмечает, что трубу будут использовать для изоляции Украины.
Главное предвыборное обещание – обеспечить смену политического курса Берлина.