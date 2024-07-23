На 90% все решено: кто все же будет баллотироваться от демократов в президенты США

Джо Байден снял свою кандидатуру с гонки в предстоящих выборах США, которые должны состояться 5 ноября 2024 года. Наиболее вероятным претендентом, чтобы занять его место, является вице-президент Камала Харрис.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что на выборы в любой стране, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, влияют деньги. Предыдущие средства для избирательной кампании в демократической партии были собраны в фонд Байдена и Харрис.

К теме Белый дом ее прятал: готовы ли американцы голосовать за Камалу Харрис

"Американцы никогда не голосуют за кого-то одного, они отдают свои голоса за президента и вице-президента. На 90% все решено, ведь Харрис имеет право распоряжаться этими деньгами", – отметил он.

Кандидат от демократов

Рейтерович отметил, что после отказа Байдена, Камала Харрис получила много взносов для своей избирательной кампании.

Это приведет к тому, что подавляющее большинство демократов поддерживают ее кандидатуру,

– сказал политолог.

Он также добавил, что все другие претенденты, которые хотели бы стать представителями демократической партии уступают Харрис опытом по управлению государством. Есть единственная кандидатура, которая могла бы составить ей конкуренции – Мишель Обама, однако она не хочет заниматься политической деятельностью.

По мнению Игоря Рейтеровича, Камала Харрис будет участвовать в предвыборной гонке. Ее задачей будет выиграть у Дональда Трампа.