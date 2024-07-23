Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що на вибори у будь-якій країні, зокрема й у Сполучених Штатах Америки, впливають гроші. Попередні кошти для виборчої кампанії у демократичній партії було зібрано у фонд Байдена та Гарріс.

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"Американці ніколи не голосують за когось одного, вони віддають свої голоси за президента та віцепрезидента. На 90% усе вирішено, адже Гарріс має право розпоряджатися цими грошима", – зазначив він.

Кандидат від демократів

Рейтерович зазначив, що після відмови Байдена, Камала Гарріс отримала багато внесків для своєї виборчої кампанії.

Це призведе до того, що переважна більшість демократів підтримують її кандидатуру,

– сказав політолог.

Він також додав, що всі інші претенденти, які хотіли б стати представниками демократичної партії поступаються Гарріс досвідом з управління державою. Є єдина кандидатура, яка могла б скласти їй конкуренції – Мішель Обама, однак вона не хоче займатися політичною діяльністю.

На думку Ігоря Рейтеровича, Камала Гарріс братиме участь у передвиборчих перегонах. Її завданням буде виграти у Дональда Трампа.