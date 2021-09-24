В Украине уже давно говорят о кадровых изменениях в Кабмине. Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что кандидатов в министры могут пригласить на встречу политсилы.

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Претенденты на министров могут поехать в Трускавец

Потенциальные кандидаты на должности некоторых министров, вероятно, смогут присутствовать на выездном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского,
– отметила Кравчук.

Это заседание планируют провести в Трускавце на Львовщине, в конце следующей недели.

Заместитель главы фракции также уточнила, что депутаты самостоятельно будут оплачивать проезд к месту действия и проживание в гостинице.

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