Каннибализм и массовые побеги: интервью с полковником Британии о шокирующих реалиях в армии России

Российские военные шокируют весь цивилизованный мир не только жестокостью к противнику, но и друг к другу. В частности, украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, который больше напоминает хоррор-детектив. Военнослужащего армии России, которого считали пропавшим, съел его "собрат".

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу также отметил, что бандиты, убийцы и даже каннибалы, которые сейчас есть в рядах путинской армии, – это прямая дорога к ее распаду. Больше о ряде ужасных проблем в армии России, спецоперации Украины и поражении Путина на Ближнем Востоке – читайте далее в материале.

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Какова особенность нового этапа войны

Украина уничтожила 4 российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области с помощью беспилотников. Операцию провели спецподразделения Службы безопасности Украины. Каково ваше мнение об очередных действиях Украины в глубине российской территории?

Я считаю, что это очень важная операция. Несколько недель назад мы говорили об операции "Паутина" – аналогичной миссии в глубоком тылу России по уничтожению стратегических объектов. Украина в очередной раз доказала, что способна на такое.

Эти самолеты (Су-34 – 24 Канал) являются стратегически важными для российской военной кампании. Они крайне дорогие и их очень трудно заменить. Это свидетельствует о том, насколько трудно проводить подобную атаку: нужны были значительные усилия, точная разведка и незаурядная отвага.

То, что Украина продолжает наносить удары вглубь России, поражает нас – сторонников Украины. Для самих россиян это должно стать серьезным ударом.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

Посмотрите хотя бы на удар США по Ирану несколько недель назад. Американские бомбардировщики облетели пол земного шара, нанесли удары по иранским ядерным объектам, которые были защищены российскими системами ПВО и их же самолетами. Бомбардировщики США вернулись обратно незамеченными.

Мы знаем, что удар по Ирану серьезно встревожил Кремль, потому что их ПВО оказалась неэффективной. Это (удар по аэродрому "Мариновка" – 24 Канал) является очередным подтверждением.

Это также сигнал о том, в каком на самом деле состоянии российская армия. Возможно, у них есть еще тысячи молодых солдат, которые готовы к отправке на передовую линию фронта. В то же время они не могут эффективно защитить сверхважные стратегические активы, как вот самолеты Су-34. То же можно сказать и об авиации, которую уничтожили во время операции "Паутина".

Несмотря на то, что линия фронта в целом является стабильной, Украина демонстрирует стратегический успех благодаря проведению подобных точечных ударов.

Как вы считаете, операция "Паутина" действительно изменила правила игры? Кажется, что Украина начинает прибегать к новым тактикам для уничтожения авиации вглубь России.

Думаю, мы сейчас находимся на новом этапе войны. Создание глубоко эшелонированной разведывательной сети внутри России – задача нешуточной сложности. Но это также свидетельствует о том, что и в самой России есть немало людей, которые поддерживают Украину, ведь самостоятельно такие операции невозможно провести. Это требует времени.

Достаточно вспомнить Вторую мировую войну, когда в оккупированной Франции и других странах действовали диверсанты из Бюро специальных операций Великобритании, нанося удары по нацистам. Сейчас украинские спецслужбы осуществляют подобные операции на территории России. Такие атаки длятся считанные часы или минуты, но подготовка занимает месяцы, если не годы.

Сейчас, когда украинские силы достигли такого мастерства, это вызывает интерес и подражание во всем мире. Даже Британский обзор стратегической обороны, опубликованный несколько недель назад, ссылается на украинский опыт и делает выводы. Великобритании придется перенять такую тактику.

Это очень грамотный шаг со стороны украинского руководства. Путин не может пополнить потери таких истребителей. Все это – крайне важные и показательные удары, которые вызывают глубокую тревогу в Кремле.

Имею еще одно замечание. Если воздушная оборона Москвы не может справиться, то те генералы, что прячутся в Кремле, наверное, начинают серьезно волноваться. Так что это был блестящий шаг СБУ, но его реализация требовала серьезных усилий и времени.

Какие ужасы происходят в российской армии

Более 20 тысяч российских военнослужащих дезертировали с передовой в Украине, что подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Является ли это очередным серьезным ударом по военной кампании Путина?

Безусловно. Эти 20 тысяч бойцов, которые самовольно покинули воинские части, являются отражением реального состояния российской армии. Раньше даже тюрьмы в России опустошали, отправляя заключенных на передовую. Сначала те шли охотно, ведь им обещали помилование. Теперь им не предлагают ничего, лишь приказывают воевать до конца.

Российская армия всегда отличалась особой жестокостью. Красная армия во время Второй мировой войны была беспощадной. Достаточно взглянуть на потери. Британская армия потеряла около 300 тысяч солдат, летчиков и моряков тогда. А уже сейчас Россия потеряла более миллиона своих бойцов. Эта цифра поражает.

То, что так много военных уходит в СОЧ, объясняется двумя главными причинами: отсутствием подготовки и отсутствием лидерства.

Во-первых, с точки зрения подготовки, эти молодые люди, перед отправкой на фронт проходят минимум обучения: неделю или две – не более. Значительная часть из них даже не умеет чистить собственное оружие. После несколько дней стрельбы, ствол засоряется и перестает работать. Если ты не умеешь чистить оружие, оно просто становится ненужным.

Из-за того, что их так плохо обучают, они способны двигаться разве что строем по прямой линии. То же самое происходит и с экипажами танков. Они не проходят должной подготовки.

Во-вторых, руководство в российской армии всегда было жестоким. Там царит культура издевательства, при которой человеческая жизнь перестает что-то значить. С такой философией армия долго не просуществует.

В британской армии офицеры идут впереди, а за ним идут солдаты. В российской – все наоборот: офицеры и сержанты остаются позади, а тех, кто стоит на месте или убегает, расстреливают.

Поэтому 20 тысяч дезертиров показывают лишь верхушку айсберга. Очевидно, многих убили еще до того, как они смогли бы убежать. Такая жестокость, кстати, порождает коррупцию. Офицеры фактически эксплуатируют солдат, как рабов. Тогда как солдаты распродают все, от снарядов до продуктов, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Недисциплинированность в армии стала хронической, это не новизна, которая появилась с начала полномасштабной войны в Украине. К тому же их лидер Владимир Путин вообще не беспокоится о потерях.

Можно было бы подумать, что после миллиона потерь, россияне выйдут на улицы Москвы или Санкт-Петербурга с требованием остановить войну. Но сейчас в России на солдат все чаще смотрят как на наемников. Они, по российским меркам, зарабатывают очень много, тогда как у значительного количества россиян едва хватает денег на еду.

Подытоживая, массовое дезертирство свидетельствует о системной проблеме и провале всей структуры российской армии. А сейчас, когда украинские силы начали уничтожать стратегические цели, становится очевидно, что российская армия находится в крайне унылом состоянии.

Но, кажется, Путину безразлично на это. Он готов и дальше бросать людей в "мясорубку", чтобы продолжать войну. Это уже не просто трагедия, это преступления против человечности. Надеюсь, однажды он будет за это наказан.

Есть и другая, шокирующая информация от украинской военной разведки. Из перехваченного разговора стало известно об очередном доказательстве каннибализма в российской армии. Как вы считаете, это не должно стать тревожным сигналом для Владимира Путина?

Это на самом деле ужасная история. Сообщили, что российский солдат получил 25 лет заключения, на мой взгляд, крайне мягкое наказание за такое варварское преступление. Конечно, детали остаются туманными, но сам факт свидетельствует о состоянии российской армии. Им приходится набирать и такие кадры.

Я сам проходил службу 35 лет на очень разных фронтах по всему миру, и точно знаю, что для того, чтобы вести бой, вести людей за собой, нужен твердый моральный стержень. А если в твоей армии есть бандиты, убийцы и даже каннибалы, это прямая дорога к распаду.

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Хотелось бы верить, что люди по всей России начали понимать, что делается от их имени. Что они восстанут и попытаются положить конец этой ужасной войне, которая породила такие ужасающие образы, будто они сошли с экранов фильма ужасов.

С какими трудностями столкнулись россияне во время летнего наступления

Издание The Telegraph считает, что летнее наступление России захлебнулось. Российская армия так и не сумела достичь прорыва несмотря на предыдущие планы захватить четыре украинских региона по приказу Владимира Путина. Эти попытки оккупантов, очевидно, были остановлены украинским войском. Как вы оцениваете нынешний этап так называемого наступления россиян?

Считаю, что летнее наступление россиян фактически не продвинулось никуда. На линии фронта фиксируется крайне незначительное движение уже на протяжении примерно 12 месяцев, не говоря о последних неделях.

Это является системной проблемой российской армии. Если все, на что она способна, – это бросать людей в штурмы, то ожидать серьезных успехов на фронте наивно. Поскольку подготовка была минимальной, были осуществлены отдельные атаки, но и они не доводились до конца, и россияне с легкостью были отброшены украинскими силами.

Россия прилагала много усилий или по крайней мере пыталась наступать. Однако практически никакого результата не достигла. Поэтому все это в очередной раз демонстрирует удручающее состояние российской армии.

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Зимой рассказывалось о масштабном наступлении, о якобы сосредоточении войск. А фактически ничего, кроме еще большей смертности среди российских солдат, не произошло.

Регулярные вооруженные силы России достигли своего военного предела и израсходовали свои возможности. Наступательный потенциал иссяк, поэтому не достигнув успеха на поле боя, россияне усилили ракетные и дроновые атаки по гражданской инфраструктуре Украины.

Однако после саммита НАТО, когда европейские страны заявляют, что будут выделять 5% ВВП на оборону, мы видим рост оборонных инвестиций и более решительную поддержку Украины. Альянс в Европе занял более активную и открытую позицию, демонстрируя желание вытеснить Россию с украинской территории.

Сейчас ждем, к каким действиям прибегнет президент США Дональд Трамп. Сейчас он сосредоточен на Ближнем Востоке, где, вероятно, рассчитывает на определенный успех. Недавно он отменил санкции против Сирии. Как только он закончит решать внутренние проблемы, то снова обратит внимание на Украину.

Продолжаются определенные подготовки, и создается впечатление, что ситуация начинает разворачиваться в пользу Украины. Надеемся, что европейские союзники окажут достаточную поддержку, чтобы Украина сумела развить инициативу и заставила Путина сесть за стол переговоров о прекращении огня ради справедливого мира для украинского народа.

Что может подтолкнуть Путина к переговорам

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о сокращении в будущем военных расходов. Это прозвучало после того, как один из высокопоставленных кремлевских чиновников предупредил о риске рецессии в российской экономике. Действительно ли Путин начал осознавать, что экономика его страны находится на грани краха?

Это интересный момент, и в этом вопросе важны два фактора. Российская экономика находится в свободном падении и в крайне тяжелом положении. Единственное, что до сих пор позволяет ей функционировать, это экспорт нефти, которую Путину удается продавать на мировом рынке.

Из-за угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив и в связи с тем, что цена на нефть не повысилась, как рассчитывал Путин, он не получит достаточно средств, чтобы поддерживать собственную военную машину.

Теперь он собирается сокращать расходы на армию, но единственная причина, по которой он до сих пор ведет войну, это большие вложения России в оборону. Если сегодня планируется их сократить, это серьезный сигнал.

Как я говорил ранее, вооруженные силы России подошли к своему пределу. Есть надежда, что это является признаком того, что Путин все же начинает осознавать, что так называемая "сво" обречена на провал, и это подтолкнет его к переговорам о прекращении огня и справедливом мире для Украины.

Также сенатор Линдси Грэм заявил, что впервые президент США поддержал его законопроект о введении тарифов и санкций против российской экономики и стран, закупающих российский газ и нефть. Действительно ли сейчас ситуация разворачивается в пользу Украины и против Путина?

Много говорилось о том, насколько важны санкции США против России. Вызвало возмущение то, что Путин был готов вводить пошлины и ограничения против союзников, но сам не чувствовал реального ответа со стороны Запада.

Если он не сможет больше продавать нефть Китаю или Индии и закупать у них товары, его ресурсы быстро иссякнут. Поэтому это еще один признак того, что ситуация меняется.

Хочется надеяться, что в Кремле все же есть люди, которые это понимают и готовы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Кто на самом деле вершит политику Ближнего Востока

В последние недели было обострение ситуации на Ближнем Востоке. США нанесли удар по ядерной программе Ирана и смогли быстро договориться о прекращении огня между Израилем и Ираном. Можно ли это считать дипломатическим успехом США и одновременно поражением Путина, который не смог помочь своему ближайшему союзнику в регионе?

Иран, вероятно, надеялся, что Путин вмешается и, как говорится, "верхом на белом коне", с системами ПВО, боеприпасами и техникой примчится, чтобы поддержать его против США и Израиля. Однако Россия не сделала ничего. Единственное, что предложил Путин – и это звучит за гранью пародии и иронии, – выступить посредником между Израилем и Ираном.

Однако на самом деле это – дипломатическая победа Дональда Трампа: он сумел нанести серьезный удар по ядерной инфраструктуре Ирана, и это можно считать положительным результатом.

Более того, он обеспечил прекращение огня между сторонами, которого пока они придерживаются. Так что это, безусловно, огромный успех для Белого дома и одновременно серьезное поражение Кремля.

Эта ситуация также демонстрирует, что российское вооружение абсолютно не выдерживает конкуренции с современной американской техникой. И это должно вызывать большое беспокойство среди российских генералов и политиков, ведь их уязвимость становится очевидной.

В контексте ближневосточного конфликта Белый дом и Трамп заняли жесткую позицию в отношении Ирана. Боится ли Кремль подобных решительных действий США в Украине? И могут ли эти удары по Ирану изменить мышление Трампа относительно Украины и склонить его к принятию таких же решительных шагов в поддержку Киева?

Это действительно демонстрация американской военной мощи. Хотя всем известно, что израильское лобби в Вашингтоне и в Белом доме имеет колоссальное влияние.

Израиль и США являются, наверное, ближайшими союзниками. Однако этот случай демонстрирует: если Америка решит применить военную силу, она способна нанести точные, стратегически важные удары, которые мы увидели по иранским ядерным объектам.

Поэтому хочется надеяться, что теперь, когда у президента Трампа появился вкус к успеху, он захочет продолжить действовать так же и в вопросах поддержки Украины.

Почему Путин бросил Иран в войне против Израиля

Почему Путин не помог Ирану во время его противостояния с Израилем? Он действительно опасался возможной реакции США, например, усиления американской поддержки Украины в случае, если Россия встанет на сторону Ирана?

Частично это, видимо, да. Однако есть другой фактор. Путин просто не мог себе этого позволить. У него нет ни техники, ни ресурсов. Он ежедневно запускает по Украине много ракет и дронов, и значительная их часть поступает как раз из Ирана.

Он не имеет ни одного военного резерва, который мог бы передать иранцам. Им очень нужны системы ПВО. Однако известно, что Путин снимает комплексы ПВО с линии фронта, чтобы защитить себя и окружение в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому когда руководство Ирана обратилось к Путину за поддержкой, тот оказался "бумажным тигром". Он ничем не мог им помочь.

Должны надеяться, что это заставит Трампа осознать, что по уровню военной и финансовой мощи у него есть значительное преимущество по сравнению с Путиным, и он способен действительно повлиять на ситуацию.

Есть мнения, что Трампа могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира. Кажется, что именно это его сегодня больше всего мотивирует.

Если ему удастся достичь справедливого мира в Украине, который украинский народ будет считать приемлемым, тогда никто не будет иметь возражений относительно того, чтобы он получил награду, которая для него имеет большое значение.

В каком состоянии ядерная программа Ирана после атаки США

Соединенные Штаты действительно полностью уничтожили иранскую ядерную программу, как утверждает Дональд Трамп?

Трудно ответить однозначно. Появляется слишком много разной информации. Многие люди, которые не понимают всех тонкостей создания ядерного оружия, заявляют, что якобы Иран способен собрать бомбу хоть завтра.

Я в это не верю. По моему мнению, иранская ядерная программа действительно понесла тяжелые убытки. Даже если у них остались небольшие запасы обогащенного урана на уровне 60%, для доведения его до оружейного качества все равно требуется колоссальное количество времени и усилий. Ведь создание боеголовки является невероятно сложной технической задачей. Это не просто прикрепить кусок урана к ракете.

Иран, вероятно, в ближайшем будущем не сможет угрожать миру ядерным оружием. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем программа хотя бы частично восстановится.

Потому что, судя по всему, американская и израильская разведки в Иране имеют исключительные возможности. Сомневаюсь, что иранское правительство может сделать что-то серьезное, прежде чем это заметит США.

К слову, по мнению президента США, в Иране есть еще один тайный ядерный объект. Вероятно, этот завод не попал под атаки Израиля и Соединенных Штатов.