24 Канал и Останній Капіталіст запускают серию лекций Капитал 24

Первое событие будет посвящено теме "Как защитить свои деньги от инфляции в 2025 году". Среди спикеров Валентин Красноперов, Василий Фурман, Екатерина Бутко.

Дата проведения события 5 апреля, начало в 12:30. Локация – Львов, Медиатека (ул. Мулярская, 2А. Билеты доступны по ссылке. Больше о событии рассказывает 24 Канал.

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Тема первой лекции – как защитить свои деньги от инфляции в 2025 году

Во время экономической нестабильности украинцы ищут ответы на простые, но важные вопросы: куда вложить сбережения, доверять ли банкам и главное – как не допустить обесценивания средств.

Чтобы дать честный и профессиональный ответ, 24 Канал вместе с Останній Капіталіст запускают серию лекций под названием "Капитал 24". В рамках первого события эксперты расскажут, как защитить свои деньги от инфляции в 2025 году.

Кто выступит на событии

Валентин Красноперов

Общественный деятель, предприниматель, основатель просветительской инициативы "Останній Капіталіст", председатель правления ОО "Сильные общины". Говорить об идеологических основах финансовой независимости украинцев, культуру накопления и мировоззрение, в котором деньги – это свобода.

Василий Фурман

Экономист, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины. Представит макроэкономический контекст и расскажет, что будет с инфляцией, гривной, банковской системой в 2025 – 2026 годах.

Екатерина Бутко

Практикующая инвесторка, финансовая советница, руководитель советников SFO. Объяснит, как сформировать личный инвестиционный портфель. В фокусе – украинский контекст, лучшие мировые практики, типичные ошибки новичков и пошаговый план действий.

Модератор события – руководитель экономического отдела 24 Канала Дарья Веренёва.

Событие будет полезным для:

предпринимателей и наемных работников;

людей с доходом среднего уровня и выше, которые хотят уберечь капитал;

тех, кто планирует инвестировать, создать финансовую подушку или диверсифицировать сбережения.

Продолжительность события: 3 часа. В программу включен перерыв на кофе и живую Q&A-сессию со спикерами.

Купить билет можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Часть средств будет направлена на текущий сбор Фонда 24.