Капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, был пьян

Капитан катамарана, который в понедельник столкнулся с баржей в Волгограде, был нетрезв, а катамаран был серьезно перегружен и без разрешения на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает Интерфакс.

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24 канал ранее сообщал, что в результате столкновения баржи и катамарана в Волгограде 12 июня погибли 11 человек, из них один несовершеннолетний – 17-летняя девушка. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 человек.

Отмечается, что "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" провело анализ 8 тел погибших в результате аварии на воде.

Сейчас в Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы поступило 11 тел. Провели анализ восьми тел, и сделали одно судебное химическое обследование. В крови капитана судна обнаружено 2,17 промилле алкоголя, что соответствует среднему уровню алкогольного опьянения,

– сообщил начальник бюро Вячеслав Барканов.

По заявлению пресс-службы Ространснадзора катамаран не имел соответствующего разрешения на перевозку пассажиров.

"По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии служба проводит расследование", – отметили в ведомстве.

Как сообщает Медуза на катамаране проходила вечеринка. Среди пассажиров были сотрудники правоохранительных органов, которые отмечали день рождения коллеги. По предварительной информации крайней мере часть пассажиров катамарана была пьяна.

Напомним, в Витовской районе Николаевской области обрушился мост через реку Ингул. Виновниками инцидента оказались водители перегруженных грузовиков, которые по мосту объезжали стандартный маршрут, где проводится контрольное взвешивание.