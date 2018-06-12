17:06
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, был пьян

93 Читати новину українською
Стали известны новые детали аварии на воде в Волгограде
Стали известны новые детали аварии на воде в Волгограде / interfax.ru/russia/616657

Капитан катамарана, который в понедельник столкнулся с баржей в Волгограде, был нетрезв, а катамаран был серьезно перегружен и без разрешения на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает Интерфакс.

Читайте также: В Херсоне женщина погибла под колесами скорой помощи

24 канал ранее сообщал, что в результате столкновения баржи и катамарана в Волгограде 12 июня погибли 11 человек, из них один несовершеннолетний – 17-летняя девушка. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 человек.

Отмечается, что "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" провело анализ 8 тел погибших в результате аварии на воде.

Сейчас в Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы поступило 11 тел. Провели анализ восьми тел, и сделали одно судебное химическое обследование. В крови капитана судна обнаружено 2,17 промилле алкоголя, что соответствует среднему уровню алкогольного опьянения,
– сообщил начальник бюро Вячеслав Барканов.

По заявлению пресс-службы Ространснадзора катамаран не имел соответствующего разрешения на перевозку пассажиров.

"По предварительной информации, разрешения на перевозку пассажиров не было. Спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии служба проводит расследование", – отметили в ведомстве.

Как сообщает Медуза на катамаране проходила вечеринка. Среди пассажиров были сотрудники правоохранительных органов, которые отмечали день рождения коллеги. По предварительной информации крайней мере часть пассажиров катамарана была пьяна.

Напомним, в Витовской районе Николаевской области обрушился мост через реку Ингул. Виновниками инцидента оказались водители перегруженных грузовиков, которые по мосту объезжали стандартный маршрут, где проводится контрольное взвешивание.

Теги: Новости России Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук