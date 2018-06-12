Капітан катамарану, що зіткнувся з баржею на Волзі, був напідпитку

Капітан катамарану, що в понеділок зіткнувся з баржею у Волгограді, був нетверезий, а катамаран серйозно перевантажений та без дозволу на перевезення пасажирів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

24 Канал раніше повідомляв, що в результаті зіткнення баржі та катамарану у Волгограді 12 червня загинуло 11 людей, з них одна неповнолітня 17-річна дівчина. Загалом на борту 12-місного катамарана перебували 16 осіб.

Зазначається, що "Волгоградське обласне бюро судово-медичної експертизи" провело аналіз 8 тіл загиблих в результаті аварії на воді.

Наразі у Волгоградське обласне бюро судово-медичної експертизи поступило 11 тіл. Провели аналіз восьми тіл, та зробили одне судове хімічне обстеження. У крові капітана судна виявлено 2,17 проміле алкоголю, що відповідає середньому рівню алкогольного сп’яніння,

– повідомив начальник бюро Вячеслав Барканов.

За заявою прес-служби Ространснагляду катамаран не мав відповідного дозволу на перевезення пасажирів.

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"За попередньою інформацією, дозволу на перевезення пасажирів не було. Рятувальні жилети були відсутні. За фактом аварії служба проводить розслідування", – зазначили у відомстві.

Як повідомляє Медуза на катамарані проходила вечірка. Серед пасажирів були співробітники правоохоронних органів, які відзначали день народження колеги. За попередньою інформацією принаймні частина пасажирів катамарану були п'яними.

Нагадаємо, у Вітовському районі Миколаївської області обвалився міст через річку Інгул. Винуватцями інциденту виявилися водії перевантажених вантажівок, які мостом об'їжджали стандартний маршрут, де проводиться контрольне зважування.