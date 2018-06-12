16:24
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Капітан катамарану, що зіткнувся з баржею на Волзі, був напідпитку

643 Читать новость на русском
Стали відомі нові деталі аварії на воді у Волгограді
Стали відомі нові деталі аварії на воді у Волгограді / interfax.ru

Капітан катамарану, що в понеділок зіткнувся з баржею у Волгограді, був нетверезий, а катамаран серйозно перевантажений та без дозволу на перевезення пасажирів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

24 Канал раніше повідомляв, що в результаті зіткнення баржі та катамарану у Волгограді 12 червня загинуло 11 людей, з них одна неповнолітня 17-річна дівчина. Загалом на борту 12-місного катамарана перебували 16 осіб.

Зазначається, що "Волгоградське обласне бюро судово-медичної експертизи" провело аналіз 8 тіл загиблих в результаті аварії на воді.

Наразі у Волгоградське обласне бюро судово-медичної експертизи поступило 11 тіл. Провели аналіз восьми тіл, та зробили одне судове хімічне обстеження. У крові капітана судна виявлено 2,17 проміле алкоголю, що відповідає середньому рівню алкогольного сп’яніння,
– повідомив начальник бюро Вячеслав Барканов.

За заявою прес-служби Ространснагляду катамаран не мав відповідного дозволу на перевезення пасажирів.

Читайте також: У Херсоні жінка загинула під колесами швидкої допомоги

"За попередньою інформацією, дозволу на перевезення пасажирів не було. Рятувальні жилети були відсутні. За фактом аварії служба проводить розслідування", – зазначили у відомстві.

Як повідомляє Медуза на катамарані проходила вечірка. Серед пасажирів були співробітники правоохоронних органів, які відзначали день народження колеги. За попередньою інформацією принаймні частина пасажирів катамарану були п'яними.

Нагадаємо, у Вітовському районі Миколаївської області обвалився міст через річку Інгул. Винуватцями інциденту виявилися водії перевантажених вантажівок, які мостом об'їжджали стандартний маршрут, де проводиться контрольне зважування.

Теги: Новини Росії Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук