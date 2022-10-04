Капитану-предателю, воевавшему на стороне оккупантов в Буче и Ирпене, грозит до 15 лет тюрьмы

Бывший заместитель начальника разведывательного управления командования штаба ВМС Игорь Татарченко обвиняется в государственной измене. Он перешел на сторону врага еще в 2014 году.

Сейчас предатель командует бригадой, участвовавшей в боевых действиях в Киевской области. Обвинительный акт касательно его уже был направлен в суд.

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Когда Татарченко предал Украину

После того, как оккупанты захватили военную часть в Севастополе в 2014 году к тому времени капитан второго ранга Татарченко присягнул на верность врагу.

С самого начала полномасштабного вторжения предатель активно воевал против своего же народа. Он возглавляет 155-ю отдельную бригаду морской пехоты России. Эта группировка участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.

Он (Татарченко – 24 канал) даже не учел, что, по оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области,

– подчеркнули в ДБР.

Что известно о 155 бригаде морпехов России в Украине

За государственную измену Игорю Татарченко грозит до 15 лет тюрьмы.

В марте Генштаб ВСУ сообщил, что военные из этой вражеской бригады стали массово отказываться от участия в войне. Тогда было известно о не менее 220 таких заявлениях от российских бойцов. Позже, по данным австрийского военного аналитика Тома Купера, их арестовали. Массовым отказам предшествовало уничтожение нашими защитниками 50 пехотинцев. Еще 110 получили ранения.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что получило списки военных из 155 бригады, совершавших военные преступления против украинского народа. В разведке подчеркнули, что оккупанты будут наказаны за совершенное.

Что произошло в Буче и Ирпене

В начале полномасштабной войны захватчики оккупировали Бучу и Ирпень в Киевской области. Города пробыли в оккупации около месяца. За это время россияне чуть ли не каждый день издевались над местными жителями. Украинцев безжалостно пытали и убивали.

В Ирпене по расстрелянным людям оккупанты ездили танками. Об этом в рамках проекта 24 канала "Интервью24" рассказал городской голова. Мужчин забирали на обмен пленными. Женщин и детей насиловали.

рассказал городской голова. Мужчин забирали на обмен пленными. Женщин и детей насиловали. В Буче захватчики расстреливали людей по напечатанным спискам. Вероятно, их составляли местные коллаборанты.

Судмедэксперты обнаружили в телах погибших мелкие снаряды. Их россияне применяли против мирных людей в Буче и в Ирпене. У большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

По словам одной из жительниц Бучи, которой удалось пережить оккупацию, российские военные запрещали готовить еду на огне и убивали тех, кто пытался подойти к колодцу.

Самые страшные зверства в Буче были обнаружены на улице Яблонской. Именно ее увидели миллионы людей на первых полосах мировых СМИ после деоккупации города. Тела погибших лежали прямо посреди улицы. Кто-то умер на велосипеде, кому-то перед этим завязали руки.

В июне МВД Украины сообщило, что в районе Бучи погибли 1137 человек, из них 461 – непосредственно в этом городе.

Еще около 300 местных жителей были убиты в Ирпене.

Обратите внимание – В пыточных Бучи оккупанты безжалостно изводили людей: смотрите видео