Наразі зрадник командує бригадою, яка брала участь у бойових діях на Київщині. Обвинувальний акт щодо нього вже направили до суду.

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Коли Татарченко зрадив Україну

Після того, як окупанти захопили військову частину у Севастополі у 2014 році на той час капітан другого рангу Татарченко присягнув на вірність ворогу.

Від початку повномасштабного вторгнення зрадник активно воював проти свого ж народу. Він очолює 155 окрему бригаду морської піхоти Росії. Це угрупування брало участь у бойових діях у Бучі та Ірпені.

Він (Татарченко – 24 канал) навіть не зважив на те, що, за оперативними даними, його близькі родичі досі проживають на території Київської області,

– підкреслили в ДБР.

Зверніть увагу! За державну зраду Ігорю Татарченку загрожує до 15 років в’язниці.

Що відомо про 155 бригаду морпіхів Росії в Україні

У березні Генштаб ЗСУ повідомив, що військові з цієї ворожої бригади почали масово відмовлятися від участі у війні. Тоді було відомо про щонайменше 220 таких заяв від російських бійців. Згодом, за даними австрійського військового аналітика Тома Купера, їх заарештували. Масовим відмовам передувало знищення нашими захисниками 50 піхотинців. Ще 110 – отримали поранення.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що отримало списки військових зі 155 бригади, які скоювали воєнні злочини проти українського народу. У розвідці наголосили, що окупанти будуть покарані за скоєне.

Що сталося у Бучі та Ірпені

На початку повномасштабної війни загарбники захопили Бучу та Ірпінь Київської області. Міста пробули в окупації близько місяця. За цей час росіяни чи не кожного дня знущалися з місцевих жителів. Українців безжалісно катували та вбивали.

В Ірпені по розстріляних людях окупанти їздили танками. Про це у межах проєкту 24 каналу "Інтерв'ю24" розповів міський голова. Чоловіків забирали на обмін полоненими. Жінок та дітей ґвалтували.

розповів міський голова. Чоловіків забирали на обмін полоненими. Жінок та дітей ґвалтували. У Бучі загарбники розстрілювали людей за видрукуваними списками. Ймовірно, їх складали місцеві колаборанти.

Судмедексперти виявили у тілах загиблих дрібні снаряди. Їх росіяни застосовували проти мирних людей у Бучі та Ірпені. У більшості жертв уламки знаходили в черепі та грудях.

За словами однієї з мешканок Бучі, якій вдалося пережити окупацію, російські військові забороняли готувати їжу на вогні та вбивали тих, хто намагався підійти до колодязя.

Найстрашніші звірства у Бучі виявили на вулиці Яблунській. Саме її побачили мільйони людей на перших шпальтах світових ЗМІ після деокупації міста. Тіла загиблих лежали просто посеред вулиці. Хтось помер на велосипеді, комусь перед цим зав'язали руки.

У червні МВС України повідомило, що загалом в районі Бучі загинули 1137 людей, з них 461 – безпосередньо у цьому місті.

Ще близько 300 місцевих жителів вбили в Ірпені.

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