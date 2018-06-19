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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Капитану российского судна "Норд" позволили выехать в Крым

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Капитан судна "Норд"
Капитан судна "Норд" / rbc.ru

Капитану российского судна "Норд" Херсонский суд разрешил выехать на аннексированный полуостров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Решение суд принял неделю назад, однако обнародовали его только 19 июня. К тому же суд разрешил капитану выехать на оккупированный полуостров, несмотря на просьбу прокурора.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа был открыт ряд дел.

После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В тот же день за него внесли залог. После внесения залога капитан судна "Норд" Владимир Горбенко планировал уехать из Херсона к двоюродному брату в Мелитополь Запорожской области.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости Херсона Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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