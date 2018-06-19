Капітану російського судна "Норд" дозволили виїхати в Крим

Капітану російського судна "Норд" Херсонський суд дозволив виїхати на анексований півострів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Рішення суд ухвалив тиждень тому, проте оприлюднили його лише 19 червня. До того ж суд дозволив капітану виїхати на окупований півострів, незважаючи на прохання прокурора.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. В той же день за нього внесли заставу. Після внесення застави капітан судна "Норд" Володимир Горбенко планував поїхати з Херсона до двоюрідного брата у Мелітополь Запорізької області.