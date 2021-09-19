Правоохранители опасаются возможного насилия. Особенно после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили настоящий погром в здании Капитолия.

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Полиция подготовилась к митингам

Руководитель полиции Капитолия Томас Мангер подчеркнул, что их миссия – гарантировать безопасность во время этого мероприятия. Поэтому здание оцепили грузовиками, по периметру работают полицейские.

Уже были угрозы о применении насилия во время этого события. Но, на случай, если кто-то из участников начнет прибегать к насильственным действиям, у нас есть план,

– заявил он.

По словам правоохранителя, разработан алгоритм, как предотвратить насилие или же как остановить противоправные действия как можно скорее.

Оба лагеря обещают мирные акции

Сам Трамп отметил, что "сердца и мысли американцев с людьми, которых несправедливо преследуют в связи с протестом 6 января". Он, по мнению политика, произошел из-за "фальсификации президентских выборов".

"И в придачу это еще и свидетельство того, какими двойными стандартами пользуется наша система юстиции. Но в конце концов, несмотря ни на что, справедливость восторжествует", – отметил Трамп.

Однако и сторонники, и противники Трампа уверяют, что будут проводить акции мирно.

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Беспорядки в Вашингтоне / инфографика 24 канала