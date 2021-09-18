Правоохоронці побоюються можливого насильства. Особливо після подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа зчинили справжній погром у будівлі Капітолію.
Читайте також Штурм Капітолію координувався через тікток, – ЗМІ
Поліція підготувалася до мітингів
Керівник поліції Капітолію Томас Мангер наголосив, що їхня місія – гарантувати безпеку під час цього заходу. Тому будівлю оточили вантажівками, по периметру працюють поліцейські.
Уже були погрози про застосування насильства під час цієї події. Та, на випадок, якщо хтось з учасників почне вдаватись до насильницьких дій, у нас є план,
– заявив він.
За словами правоохоронця, розроблений алгоритм, як запобігти насильству або ж як зупинити протиправні дії якомога швидше.
Обидва табори обіцяють мирні акції
Сам Трамп зазначив, що "серця і думки американців з людьми, яких несправедливо переслідують у зв'язку з протестом 6 січня". Він, на думку політика, відбувся через "фальсифікацію президентських виборів".
"І на додачу це ще й свідчення того, якими подвійними стандартами користується наша система юстиції. Та зрештою, попри все, справедливість переможе", – зазначив Трамп.
Однак і прихильники, і противники Трампа запевняють, що проводитимуть акції мирно.
Штурм Капітолію: що відомо
- Прихильники Трампа 6 січня 2021 року штурмували Капітолій. Того дня Джо Байдена мали оголосити переможцем президентських виборів.
- 45-й президент закликав людей боротися за його перемогу, тому політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.
- Штурм призвів до людських жертв: загинули 4 прихильники Трампа та 1 поліцейський. Однак згодом ще 4 правоохоронці, які брали участь в придушенні заворушень, вкоротили собі віку.
- У липні оголосили перший вирок людині, яка брала участь у штурмі. Пола Ходжкінса на 8 місяців відправили у в'язницю.
Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу