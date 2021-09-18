Правоохоронці побоюються можливого насильства. Особливо після подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа зчинили справжній погром у будівлі Капітолію.

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Поліція підготувалася до мітингів

Керівник поліції Капітолію Томас Мангер наголосив, що їхня місія – гарантувати безпеку під час цього заходу. Тому будівлю оточили вантажівками, по периметру працюють поліцейські.

Уже були погрози про застосування насильства під час цієї події. Та, на випадок, якщо хтось з учасників почне вдаватись до насильницьких дій, у нас є план,

– заявив він.

За словами правоохоронця, розроблений алгоритм, як запобігти насильству або ж як зупинити протиправні дії якомога швидше.

Обидва табори обіцяють мирні акції

Сам Трамп зазначив, що "серця і думки американців з людьми, яких несправедливо переслідують у зв'язку з протестом 6 січня". Він, на думку політика, відбувся через "фальсифікацію президентських виборів".

"І на додачу це ще й свідчення того, якими подвійними стандартами користується наша система юстиції. Та зрештою, попри все, справедливість переможе", – зазначив Трамп.

Однак і прихильники, і противники Трампа запевняють, що проводитимуть акції мирно.

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