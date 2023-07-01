Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он предположил 2 варианта развития событий.

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Первый вариант: полная изоляция России

Жданов предположил, что вдруг кто-то из политического окружения Владимира Путина сможет до него достучаться и доказать ему: если хочешь остаться у власти, нужно выводить войска из Украины и сохранять боеспособность российской армии.

Если Путин сделает это, Россия продолжит обстреливать ракетами территорию Украины. И тогда это будет израильский вариант разрешения военного конфликта. И тогда никаких разговоров о капитуляции и переговорах не будет,

– подчеркнул военный эксперт.

Но при этом Путину придется удержать ситуацию внутри России. Ведь россияне должны согласиться с условиями, что страна-агрессор будет находиться за железным занавесом и в полной изоляции от мира.

В таких обстоятельствах никто в мире не будет иметь дела с Россией и все будут дистанцироваться от нее. Даже Китай вряд ли поддержит с ней контакты. Пекин ведь не готов сегодня портить отношения с Соединенными Штатами.

Хотя, конечно, Северная Корея, Иран и Сирия будут с Россией. Но остальные страны – нет,

– подчеркнул Жданов.

Россия будет в полной изоляции, и она может длиться годами. Ведь сегодня существует полное понимание опасности для всего мира со стороны России. И чем дальше, тем россияне больше убеждают весь мир в том, что они опасны для человечества.

В то же время весь мир будет экономически и политически давить на Россию по поводу прекращения конфронтации с Украиной и Западом.

"Также российские олигархи будут лишены возможности воспользоваться своими домами и счетами за границей России. Долго ли они будут терпеть такую ситуацию и власть Путина, лишившего их возможности иметь все это", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов предположил, при каких обстоятельствах может произойти капитуляция России: смотрите видео

Второй вариант: поражение не простят

Еще один вариант – разгром российских войск на поле боя украинскими силами и их выход на государственную границу 1991 года.

При таком развитии событий какая-то часть российских войск может остаться на территории Украины.

Мы эту часть войск видели, когда Евгений Пригожин направлялся в Москву. Они состояли из росгвардии, срочников. Ни одного танка не нашли во всей России, чтобы выкатить на кольцевую дорогу для защиты Москвы,

– подчеркнул Олег Жданов.

Именно с таким войском, считает военный эксперт, останется Путин. Да, у него еще будет авиация, ракетные войска и он будет пускать ракеты по Украине. Но он сможет сохранить власть в таком случае, если удержит внутреннюю политическую ситуацию в России и общество простит ему разгром российской армии и поражение. Однако это маловероятно.

Обратите внимание! Владимир Путин 24 июня был в шаге от потери власти, а Россия – от развала. Однако владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который собирался со своими боевиками идти на Москву, поддался на уговоры белорусского диктатора Лукашенко и отказался от своих планов совершить мятеж в России. Однако эти события пошатнули российскую власть и кресло под Путиным.

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