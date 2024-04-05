Радиационный фон в Хабаровске в 1 600 раз превысил норму: в чем причина
Дозиметры в городе Хабаровске России зафиксировали превышение радиационной нормы более чем в 1 600 раз. Причиной соответствующих показателей стала капсула с цезием, которую нашли в одном из промышленных районов.
В пятницу, 5 апреля, в российском городе Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации. Собственно, после того, как местный житель случайно обнаружил, что в одном из промышленных районов города резко подскочил уровень радиации, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В Хабаровске аномально вырос радиоактивный фон
По словам волонтеров, которые приехали на место происшествия быстрее сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций России, дозиметр на месте происшествия в пиковом значении показывал до 800 микрозивертов, что в 1 600 раз больше безопасного значения.
Источник радиоактивного загрязнения волонтерам самостоятельно не удалось обнаружить, они лишь определили территорию, где "фонило" больше всего. Впоследствии сотрудники МЧС государства-аресора огородили территорию 30 на 30 метров, где обнаружили капсулу с цезием от дефектоскопа. Находку поместили в защитный контейнер и вывезли на утилизацию.
Местных жителей уверяют, что окружающей среде и людям больше ничего не угрожает.
Какую опасность может скрывать капсула с цезием
- Капсула с цезием, что обычно используется в приборах дефектоскопах, является небольшим контейнером, который содержит радиоактивный изотоп цезия, чаще всего цезий-137. Этот элемент является бета и гамма-излучателем, его широко используют в промышленности для испытания материалов, в частности для радиографического контроля сварных соединений, выявления трещин и других дефектов в металлических конструкциях.
- Дефектоскопия с использованием радиоактивных изотопов позволяет оценить целостность материалов без необходимости их разборки или разрушения. Опасность радиоактивной капсулы с цезием заключается в том, что при ее повреждении или ненадлежащем хранении радиоактивные вещества могут попасть в окружающую среду, создавая риск радиационного загрязнения.
- Радиоактивное излучение может нанести вред живым организмам, в частности человеку, вызывая радиационное облучение, которое в краткосрочной перспективе может вызвать радиационную болезнь, а в долгосрочной – повысить риск развития рака и других заболеваний. Особенно опасно, когда радиоактивные вещества попадают в среду, где проживают люди.