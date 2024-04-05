Радиационный фон в Хабаровске в 1 600 раз превысил норму: в чем причина

Дозиметры в городе Хабаровске России зафиксировали превышение радиационной нормы более чем в 1 600 раз. Причиной соответствующих показателей стала капсула с цезием, которую нашли в одном из промышленных районов.

В пятницу, 5 апреля, в российском городе Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации. Собственно, после того, как местный житель случайно обнаружил, что в одном из промышленных районов города резко подскочил уровень радиации, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Хабаровске аномально вырос радиоактивный фон

По словам волонтеров, которые приехали на место происшествия быстрее сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций России, дозиметр на месте происшествия в пиковом значении показывал до 800 микрозивертов, что в 1 600 раз больше безопасного значения.

Источник радиоактивного загрязнения волонтерам самостоятельно не удалось обнаружить, они лишь определили территорию, где "фонило" больше всего. Впоследствии сотрудники МЧС государства-аресора огородили территорию 30 на 30 метров, где обнаружили капсулу с цезием от дефектоскопа. Находку поместили в защитный контейнер и вывезли на утилизацию.

Отменить режим чрезвычайного положения в Хабаровске администрация российского города планирует в понедельник, 8 апреля. К этому времени на месте, где обнаружили капсулу, будут проводить мониторинг.

Местных жителей уверяют, что окружающей среде и людям больше ничего не угрожает.

Какую опасность может скрывать капсула с цезием