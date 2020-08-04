В австралийском штате Виктория дела с коронавирусом – довольно плохи. Поэтому, недавно столицу штата и один из крупнейших городов Австралии Мельбурн закрыли на карантин. Более того – там ввели комендантский час. Правительственные решения не поддерживает часть населения. Следовательно, все большую популярность набирает антиправительственное движение "суверенных граждан".

Это – люди, которые игнорируют все введенные властями карантинные ограничения. Кроме того, они не пренебрегают насильственными действиями. В основном от их побоев страдают правоохранители. Об этом сообщает BBC.

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Насилие и нарушения в карантинном Мельбурне

Проверка полицейских показала, что 800 из 3000 случайно выбранных жителей города, у которых обнаружили COVID-19, не соблюдают условий самоизоляции.

Большинство из тех, кто нарушает карантин – это организаторы и участники ночных вечеринок.

По словам руководителя полиции штата Виктория Шейна Паттона, на одну из полицейских напала женщина, потому что ее остановили перед входом в торговый центр из-за отсутствия маски на лице.

Во время схватки эта женщина несколько раз ударила голову полицейской о бетонную часть дороги.

Кроме того, в Мельбурне приобретает все большую популярность антиправительственное движение "суверенных граждан", которые игнорируют все введенные властями карантинные ограничения.

По словам полицейских, участились случаи, когда люди хотели обманом выехать за пределы штата (условиям карантина это не разрешается).

За прошедшую неделю нам по крайней мере 4 раза пришлось выламывать окна автомобилей и вытаскивать оттуда людей, чтобы получить от них подробности о необходимости выезда за пределы штата,

– сказал Паттон.

По словам местных властей, все же большинство жителей Мельбурна карантинные ограничения соблюдают.

Речь идет лишь о "постоянном меньшинстве", которое сознательно отказывается выполнять распоряжение властей.

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