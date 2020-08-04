Жесткий карантин в австралийском Мельбурне спровоцировал волну насилия: страдает полиция
В австралийском штате Виктория дела с коронавирусом – довольно плохи. Поэтому, недавно столицу штата и один из крупнейших городов Австралии Мельбурн закрыли на карантин. Более того – там ввели комендантский час. Правительственные решения не поддерживает часть населения. Следовательно, все большую популярность набирает антиправительственное движение "суверенных граждан".
Это – люди, которые игнорируют все введенные властями карантинные ограничения. Кроме того, они не пренебрегают насильственными действиями. В основном от их побоев страдают правоохранители. Об этом сообщает BBC.
Ранее В Австралии вводят комендантский час из-за COVID-19
Насилие и нарушения в карантинном Мельбурне
- Проверка полицейских показала, что 800 из 3000 случайно выбранных жителей города, у которых обнаружили COVID-19, не соблюдают условий самоизоляции.
- Большинство из тех, кто нарушает карантин – это организаторы и участники ночных вечеринок.
- По словам руководителя полиции штата Виктория Шейна Паттона, на одну из полицейских напала женщина, потому что ее остановили перед входом в торговый центр из-за отсутствия маски на лице.
- Во время схватки эта женщина несколько раз ударила голову полицейской о бетонную часть дороги.
- Кроме того, в Мельбурне приобретает все большую популярность антиправительственное движение "суверенных граждан", которые игнорируют все введенные властями карантинные ограничения.
- По словам полицейских, участились случаи, когда люди хотели обманом выехать за пределы штата (условиям карантина это не разрешается).
За прошедшую неделю нам по крайней мере 4 раза пришлось выламывать окна автомобилей и вытаскивать оттуда людей, чтобы получить от них подробности о необходимости выезда за пределы штата,
– сказал Паттон.
По словам местных властей, все же большинство жителей Мельбурна карантинные ограничения соблюдают.
Речь идет лишь о "постоянном меньшинстве", которое сознательно отказывается выполнять распоряжение властей.
Коронавирус в Австралии: коротко о главном
- Когда весь мир принимал первый удар пандемии коронавируса, в Австралии было относительно спокойно.
- Стабильные показатели с больными COVID-19 позволили Австралии уже в апреле отменить значительную часть ограничений и открыть пляжи для отдыхающих.
- Впрочем, уже в начале июля коронавирус ударил по штату Виктория и его столице – одном из крупнейших городов Австралии – Мельбурне.
- Поэтому власть сначала закрыла границу между штатами Южный Уэльс и Виктория. Впоследствии сам Мельбурн закрыли на карантин.
- Сейчас в Австралии зафиксированы 18 728 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки 410 из них – новые. От осложнений, вызванных COVID-19 уже умерли 232 человек.