Жорсткий карантин в австралійському Мельбурні спровокував хвилю насильства: страждає поліція
В австралійському штаті Вікторія справи із коронавірусом – доволі кепські. Відтак, нещодавно столицю штату й одне з найбільших міст Австралії Мельбурн закрили на карантин. Ба більше – там ввели комендантську годину. Урядові рішення не підтримує частина населення. Відтак, все більшої популярності набирає антиурядовий рух "суверенних громадян".
Це – люди, які ігнорують усі запроваджені владою карантинні обмеження. Окрім того, вони не нехтують насильницькими діями. В основному від їхніх стусанів страждають правоохоронці. Про це інформує BBC.
Раніше В Австралії вводять комендантську годину через COVID-19
Насильство та порушення у карантинному Мельбурні
- Перевірка поліцейських показала, що 800 із 3 000 випадково обраних жителів міста, в яких виявили COVID-19, не дотримуються умов самоізоляції.
- Більшість із тих, хто порушує карантин, – це організатори й учасники нічних вечірок.
- За словами керівника поліції штату Вікторія Шейна Паттона, на одну з поліцейських напала жінка, бо її зупинили перед входом у торговий центр через відсутність маски на обличчі.
- Під час сутички ця жінка кілька разів ударила голову поліцейської об бетонну частину дороги.
- Окрім того, у Мельбурні набуває все більшої популярності антиурядовий рух "суверенних громадян", які ігнорують усі запроваджені владою карантинні обмеження.
- За словами поліцейських, почастішали випадки, коли люди хотіли обманом виїхати за межі штату (умовами карантину це не дозволяється).
За минулий тиждень нам принаймні 4 рази довелося виламувати вікна автівок і витягувати звідти людей, аби отримати від них подробиці про необхідність виїзду за межі,
– сказав Паттон.
За словами місцевої влади, все ж більшість жителів Мельбурна карантину дотримуються.
Йдеться лише про "постійну меншість", яка свідомо відмовляється виконувати розпорядження влади.
Коронавірус в Австралії: коротко про головне
- Коли весь світ приймав перший удар пандемії коронавірусу, в Австралії було відносно спокійно.
- Стабільні показники з хворими на COVID-19 дозволили Австралії вже у квітні скасувати значну частину обмежень та відкрити пляжі для відпочивальників.
- Втім, вже на початку липня коронавірус вдарив по штату Вікторія та його столиці – одному з найбільших міст Австралії – Мельбурні.
- Через це влада спершу закрила кордон між штатами Південний Вельс та Вікторія. Згодом сам Мельбурн закрили на карантин.
- Наразі в Австралії зафіксовані 18 728 випадків коронавірусної інфекції, за останню добу 410 з них – нові. Від ускладнень, спричинених COVID-19 вже померли 232 людей.