В австралійському штаті Вікторія справи із коронавірусом – доволі кепські. Відтак, нещодавно столицю штату й одне з найбільших міст Австралії Мельбурн закрили на карантин. Ба більше – там ввели комендантську годину. Урядові рішення не підтримує частина населення. Відтак, все більшої популярності набирає антиурядовий рух "суверенних громадян".

Це – люди, які ігнорують усі запроваджені владою карантинні обмеження. Окрім того, вони не нехтують насильницькими діями. В основному від їхніх стусанів страждають правоохоронці. Про це інформує BBC.

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Насильство та порушення у карантинному Мельбурні

Перевірка поліцейських показала, що 800 із 3 000 випадково обраних жителів міста, в яких виявили COVID-19, не дотримуються умов самоізоляції.

Більшість із тих, хто порушує карантин, – це організатори й учасники нічних вечірок.

За словами керівника поліції штату Вікторія Шейна Паттона, на одну з поліцейських напала жінка, бо її зупинили перед входом у торговий центр через відсутність маски на обличчі.

Під час сутички ця жінка кілька разів ударила голову поліцейської об бетонну частину дороги.

Окрім того, у Мельбурні набуває все більшої популярності антиурядовий рух "суверенних громадян", які ігнорують усі запроваджені владою карантинні обмеження.

За словами поліцейських, почастішали випадки, коли люди хотіли обманом виїхати за межі штату (умовами карантину це не дозволяється).

За минулий тиждень нам принаймні 4 рази довелося виламувати вікна автівок і витягувати звідти людей, аби отримати від них подробиці про необхідність виїзду за межі,

– сказав Паттон.

За словами місцевої влади, все ж більшість жителів Мельбурна карантину дотримуються.

Йдеться лише про "постійну меншість", яка свідомо відмовляється виконувати розпорядження влади.

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