Оккупанты кичились планами окружить украинские войска под Лисичанском. Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

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Как ВСУ помешали планам россиян

Однако, по словам военного, своим уходом ВСУ сорвали классическую российскую операцию по устройству котла.

Давайте опираться на оценки самих россиян. Они дико удивлены, что в Лисичанске не получилось ни одного котла, не получилось окружить наши войска,

– подчеркнул Карась.

Он добавил, что поэтому оккупантам не удалось достичь сатисфакции за потери, которые они понесли во время "ритуального штурма Северодонецка".

Какова была логика Генштаба ВСУ

По словам Карася, украинская армия и дальше могла удерживать Лисичанск. Однако войска отошли по приказу Генерального штаба ВСУ.

Нашей задачей было выиграть время. Северодонецк и Лисичанск, в сущности, были приманкой для россиян. Они (оккупанты – 24 канал) там все выжигали. А мы все равно держались, причем благодаря незначительному количеству войск,

– сказал военный.

Он добавил, что отвод войск от Лисичанска совпал с тем, что ВСУ начали активно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS и уничтожать склады боеприпасов и командные пункты врага. Поэтому в Генштабе не видели целесообразности дальше удерживать город и оттягивать на него вражескую артиллерию. Ведь благодаря уничтоженным складам количество артиллерии у врага и дальше будет уменьшаться.

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"Зачем удерживать руины Лисичанска, если оттуда лучше отойти на более удобные позиции на линию Северска, а затем в Славянск и Краматорск? Там уже можно держаться до тех пор, пока не пойдем в контрнаступление", – сказал Карась.

Чего добились украинские военные

По мнению военнослужащего, благодаря уходу от Лисичанска ВСУ удалось достичь сразу нескольких целей:

занять более удобные позиции;

сохранить человеческие жизни – ВСУ не только не попали в котел, но и в будущем смогут уменьшить количество потерь в пехотных и танковых атаках;

резервы, которые нужно было бы привлечь для удержания Лисичанска, удалось перебросить на другие участки фронта. Благодаря этому, отметил Карась, украинские военные идут в контрнаступление в направлении Волновахи и преуспевают на Херсонском направлении.

Как изменилась ситуация на фронте

Военный объяснил, что своим уходом от Лисичанска ВСУ сменили общую картину на фронте.

Это уже почти единственный фронт. Сейчас проще нашей артиллерии, украинским военным проще обороняться,

– сказал он.

В таких условиях врагу гораздо труднее удержать контроль над ситуацией.

"Россияне боятся, что сейчас ВСУ начнут контратаку на Донецком направлении, чтобы таким образом оттянуть войска оккупантов из Луганщины", – отметил Карась.

"У нас простая задача – уничтожить россию"

Он добавил, что ситуация развивается в пользу ВСУ.

Мы где-то теряем территории, а где-то идем в наступление и начинаем освобождать наши земли. У нас есть простая задача: нужно уничтожить Россию и русские войска. Эту задачу мы выполняем эффективно,

– подчеркнул военный.

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