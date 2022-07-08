Окупанти хизувалися планами оточити українські війська під Лисичанськом. Про це 24 каналу розповів громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

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Як ЗСУ завадили планам росіян

Однак, за словами військового, своїм відходом ЗСУ зірвали класичну російську операцію із влаштування котла.

Давайте опиратися на оцінки самих росіян. Вони дико здивовані, що у Лисичанську не вийшло жодного котла, не вийшло оточити наші війська,

– наголосив Карась.

Він додав, що через це окупантам не вдалося досягти сатисфакції за втрати, які вони понесли під час "ритуального штурму Сєвєродонецька".

Якою була логіка Генштабу ЗСУ

За словами Карася, українська армія і далі могла утримувати Лисичанськ. Однак війська відійшли за наказом Генерального штабу ЗСУ.

Нашою задачею було виграти час. Сєвєродонецьк і Лисичанськ, по суті, були приманкою для росіян. Вони (окупанти – 24 канал) там усе випалювали. А ми все одно трималися, причому завдяки незначній кількості військ,

– сказав військовий.

Він додав, що відвід військ від Лисичанська збігся із тим, що ЗСУ почали активно використовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS та знищувати склади боєприпасів і командні пункти ворога. Тому у Генштабі не бачили доцільності далі утримувати місто і відтягувати на нього ворожу артилерію. Адже завдяки знищеним складам кількість артилерії у ворога і далі буде зменшуватися.

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"Навіщо утримувати руїни Лисичанська, якщо звідти краще відійти на зручніші позиції на лінію Сіверська, а потім до Слов'янська та Краматорська? Там вже можна триматися до того часу, як підемо в контрнаступ", – сказав Карась.

Чого досягли українські військові

На думку військовослужбовця, завдяки відходу від Лисичанська ЗСУ вдалося досягнути одразу декількох цілей:

зайняти зручніші позиції;

зберегти людські життя – ЗСУ не тільки не потрапили у котел, але й у майбутньому зможуть зменшити кількість втрат у піхотних та танкових атаках;

резерви, які треба було б залучити для утримання Лисичанська, вдалося перекинути на інші ділянки фронту. Завдяки цьому, зазначив Карась, українські військові йдуть у контрнаступ у напрямку Волновахи та мають успіхи на Херсонському напрямку.

Як змінилася ситуація на фронті

Військовий пояснив, що своїм відходом від Лисичанська ЗСУ змінили загальну картину на фронті.

Це уже майже єдиний фронт. Зараз простіше нашій артилерії, українським військовим простіше оборонятися,

– сказав він.

У таких умовах ворогу значно важче втримати контроль над ситуацією.

"Росіяни бояться, що зараз ЗСУ почнуть контратаку на Донецькому напрямку, щоб таким чином відтягнути війська окупантів з Луганщини", – зазначив Карась.

"У нас проста задача – знищити росію"

Він додав, що ситуація розвивається на користь ЗСУ.

Ми десь втрачаємо території, а десь йдемо у наступ і починаємо звільняти наші землі. У нас є просте завдання: треба знищити росію і російські війська. Це завдання ми виконуємо ефективно,

– підкреслив військовий.

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