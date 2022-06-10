"Карьера" Лукашенко закончится сразу после Путина, – Калиновский

Российский и белорусский диктаторы до сих пор вроде бы притворяются хорошими друзьями и союзниками. Однако "политкарьера" Александра Лукашенко может резко измениться, когда Россия проиграет в войне с Украиной.

Об этом 24 канала рассказал белорусский журналист Валерий Калиновский. По его словам, "карьера" самопровозглашенного президента Беларуси закончится сразу после главы Кремля.

Есть ли угрозы со стороны Беларуси: в Госпогранслужбе описали текущую ситуацию

Беларусь возвращается в сталинские времена через Путина, – журналист

Журналист из Беларуси уверен в том, что Лукашенко постарается избежать своей ответственности в полномасштабной войне России против Украины. Мол, будет говорить, что его к последнему принуждали на вторжение на украинскую территорию, но он не пошел на наступление.

Белорусский диктатор может цинично заявлять, что российские войска сами сделали "проходной двор" в Беларуси, а он ничего не мог поделать, предположил Калиновский. Ведь ему и его семье якобы угрожали, а всю Беларусь вообще захватить.

Он найдет возможность что-то говорить на эту тему, но думаю, что все-таки закончится и "политическая карьера" Лукашенко очень быстро последует после Путина,

– подчеркнул он.

Белорусский журналист добавил, что еще с 2020 года всем уже было очевидно, что именно Путин и удерживает белорусского диктатора и фактически террористический режим против белорусского народа, который был создан в белорусском государстве.

"Тысячи политзаключенных находятся в тюрьмах каждый день. Политические приговоры в абсолютно закрытых судах. Действуют как "сталинские тройки". Беларусь под руководством Лукашенко возвращается в сталинские времена. Благодаря поддержке Путина", – высказался Калиновский.

Белорусский дипломат Павел Латушко считает, что глава Кремля недоволен действиями Лукашенко на фоне войны в Украине. Мол, Путину недостаточно того , что делает самопровозглашенный президент.

Он добавил, что у самопровозглашенного президента Беларуси нет другого способа, кроме российского президента, как удержаться на президентском кресле. Сейчас же, отметил журналист, все зависит от того, как будут "разворачиваться политические события прежде всего в Украине".

Белорусский журналист о том, как закончится президентство Лукашенко: смотрите видео 24 канала

Угроза вторжения со стороны Беларуси: что сейчас известно

Беларусь официально не участвует в войне России против Украины, однако очень активно помогает российским захватчикам, выступая плацдармом для оккупантов.

Именно на территории Беларуси разместились войска России, напавшие 24 февраля на Украину. Также на белорусскую территорию и отступали оккупанты, когда имели поражение в боях за Киев. Более того, именно с территории Беларуси до сих пор продолжаются ракетные удары по городам и селам Украины.

О том, что Путин дожнет Лукашенко и его войска присоединятся к войне в Украине говорилось еще с самого начала вторжения российских военных на украинское государство. Однако до сих пор этого не произошло. Хотя провокации и угрозы существуют регулярно.

К примеру, сейчас в Беларуси активно формируют "народное ополчение" . Военные собирают местное население в комиссариатах, где разъясняют цель создания таких подразделений.

Раньше была информация о том, что белорусский диктатор хочет чуть ли не вдвое увеличить свою армию – с 45 до 80 тысяч. В то же время, военные эксперты уверены в том, что это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко.

Также в белорусской армии хотят создать ударные группировки на одном из направлений . Также проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

Важно – в Беларуси завершают формирование у украинских границ: детали в видео