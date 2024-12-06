Путин сидит у телефона: почему именно сейчас Карлсон взял интервью у Лаврова

Такер Карлсон взял интервью у главы российского МИДа Сергея Лаврова. Вероятно, это произошло по инициативе Владимира Путина, ведь сейчас это ему крайне выгодно.

Были предположения, что на встречу с Лавровым Карлсона отправил Дональд Трамп, чтобы узнать позицию России. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, это не так, ведь это произошло только по инициативе журналиста и по согласованию российских властей.

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Почему состоялось интервью

Олег Саакян объяснил, что Такер Карлсон не является лицом, которое приближено к Трампу, ведь у новоизбранного президента США есть другие каналы коммуникации с Россией.

Кроме того, Карлсон не выбирает, когда ему лететь в Москву. Это решает Лавров, ведь он соглашается на то, чтобы дать интервью,

– отметил политолог.

Он предположил, что в Кремле умышленно выбрали это время для встречи. В эти дни украинская делегация находится в Соединенных Штатах Америки.

"Именно поэтому на фоне украинского визита в США вышло интервью Такера Карлсона. Он является популярным среди среды трампистов, а сейчас рассказывает о том, что Украина якобы напала на Россию", – сказал Саакян.

Это направлено на то, чтобы создать неблагоприятные условия для деятельности украинской делегации.

Путин ждет звонка

Политолог отметил, что Владимир Путин стремится показать своему обществу, что Трампу важен диалог с ним. Разговоры о том, что якобы новоизбранный президент США отправил в Россию Карлсона для этого, являются пропагандой.

На самом деле Путин сидит у телефона и ждет когда к нему позвонит Трамп. Диктатору важно показать обществу, что именно лидер республиканцев заинтересован в диалоге,

– подчеркнул он.

К слову, Сергей Лавров заявил в интервью Такеру Карлсону, что удар ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября был "сигналом" Западу о готовности России "защищать свои интересы". Он также отметил, что страна-агрессор якобы не стремится к ядерной войне.