В Белом доме отреагировали на интервью Путина американскому конспирологу Карлсону
Советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану задали вопрос относительно интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В ответе он отметил поддержку Украины.
На пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась 7 февраля, Джейк Салливан вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прокомментировал поездку бывшего ведущего Fox News в Россию. По словам Салливана, поддержка Украины остается ключевым аспектом национальной безопасности США и трансатлантического Альянса, – информирует 24 Канал.
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Поддержка Украины – приоритет Запада
Салливан отметил, что критика военной помощи Украине со стороны Запада, которая звучит в США и Европе, не меняет стратегического курса страны. Он считает, что американская поддержка Украины имеет подавляющую поддержку среди граждан представителей элиты.
Мы неоднократно объясняли, почему поддержка Украины является основополагающим интересом нашей национальной безопасности,
– заявил Салливан.
Советник президента Соединенных Штатов Америки также отметил, что несмотря на различные взгляды на эту ситуацию, большинство членов Конгресса США из обеих партий поддерживают наше государство. И это является основой для продолжения поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.
"Мы продолжим придерживаться этого курса (поддержки Украины – 24 Канала) и подчеркивать, что оставление Украины в этот момент, в это время будет принципиально ошибочным с точки зрения главных интересов нацбезопасности и США, и наших союзников в НАТО. Мы считаем, что наша точка зрения будет преобладать и в дальнейшем, потому что правда – на нашей стороне", – подытожил Салливан.
Что надо знать о Карлсоне
- Такер Карлсон, бывший ведущий на Fox News, известен своими консервативными взглядами. На днях он заявил, что приехал в Москву для того, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным.
- Пропагандист, который поддерживал Дональда Трампа и заслужил репутацию "американского Соловьева", часто высказывался против либеральных идей. Он поддерживает конспирологические теории.
- Комментируя свою поездку в Россию, Карлсон отметил, что граждане Соединенных Штатов Америки должны знать больше об этой войне, в частности услышать о "целях войны", которую начал Путин.
- Добавим, что программа американского конспиролога Tucker Carlson Tonight имела большую аудиторию, что делает его влиятельной фигурой среди западных консерваторов и сторонников теорий заговоров.