Зима в Украине: в Карпатах -20, на Прикарпатье дороги переметает снегом уже вторые сутки
В Карпатах заснежило, сильный туман и мороз. В Ивано-Франковской области дорожники чистят пути от снежных заносов уже вторые сутки без перерыва.
По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, там сложные погодные условия. По данным Ивано-Франковской ОВА, ветер в области еще иногда создает переметы, информирует 24 Канал.
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Какая погода в Карпатах
Из-за непогоды в Карпатах людям посоветовали воздержаться от выхода на высокогорье.
По состоянию на 08:00 05 февраля 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, туман (видимость до 20 метров), ветер северный, 14 метров в секунду, температура воздуха -20°С,
– говорится в сообщении.
Гора Поп Иван Черногорский вся в снегу, там мороз и плохая видимость / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что по состоянию на утро 5 февраля люди могут ездить по дорогам государственного и местного значения. По ее словам:
- в течение суток 4 февраля местные дорожники чистили дороги от снежных заносов;
- работали всю ночь на 5 февраля;
- по состоянию на утро 5 февраля продолжали расчищать проблемные участки дорог.
Какая ситуация на дорогах Прикарпатья: смотрите видео
Хотя интенсивность снегопада снизилась, но сильный ветер местами образует переметы. Поэтому работники дорожного хозяйства продолжают обеспечивать проезд по дорогам,
– заявила Онищук.
Чиновница рассказала, что всего на дорогах государственного значения работали 53 единицы спецтехники, на местных – 35 единиц.
К сожалению, из-за непогоды 4 февраля в области случались аварии. Людей призывали ехать осторожно и соблюдать безопасную дистанцию.
Погода в Украине: что прогнозируют
- Синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что температура по всей Украине будет снижаться. То есть, мороз будет как днем, так и ночью.
- Наталья Птуха объяснила, что 5 февраля будет так называемый "переходный день": ночью температура будет минусовой, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
- Однако в Украину таки придут сильные морозы. Температура воздуха снизится до –10 градусов. В течение 5 – 6 февраля начнется понижение температуры: 5 – 10 градусов мороза ночью и 0 – 6 градусов мороза днем.