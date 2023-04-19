Зима еще не хочет никуда идти: гору Поп Иван в разгар весны накрыло снегом

В Карпатах 19 апреля снова царит непогода. Вершина Поп Иван снова оказалась притрушена снегом.

В ГСЧС посоветовали туристам воздержаться от путешествий по горам, а также внимательно следить за изменением погоды в регионе.

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По состоянию на 8 утра 19 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно и шел снег. Температура воздуха достигла 6 градусов ниже нуля.

Несмотря на то, что минусовая температура держится на горе уже давно, сама погода в регионе достаточно переменная. Во вторник 18 апреля теплые лучи солнца все же смогли добраться до вершины, поэтому было облачно с прояснениями.

Уже на следующий день непогода принесла на Пип Иван вьюгу, а также порывы ветра, которые были примерно 9 метров в секунду. Кроме того, регион покрыл туман, из-за чего видимость стала ограниченной до 20 метров. В сети публикуют фотографии заснеженной горы.



На горе Поп Иван снова выпал снег / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала поклонников активного отдыха тщательно планировать свои путешествия по местности. В ведомстве посоветовали объективно оценивать свои силы и физическое состояние.

Обратите внимание! Поп Иван (также Пип Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат с высотой более 2 020 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием «Белый Слон».

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