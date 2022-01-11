В Карпатах, катаясь на лыжах, потерялись туристы

На горе Драгобрат в Закарпатской области 10 января потерялись туристы. Инцидент произошел, когда они катались на лыжах и из-за тумана съехали не в ту сторону.

Спасатели отмечают, что туристы долго блудили. К счастью, их спасло то, что наткнулись на дом лесника.

К теме В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 4 декабря на снегоходе

Разложили огонь и заночевали

Дом лесника, оказавшийся на пути заблудившихся туристов, расположен возле озера Герешаска. Там они развели огонь и заночевали. А утром удалось позвонить по телефону специалистам ГСЧС.

Спасатели нашли лыжников и сопровождали их до горнолыжного подъемника. Там туристы уже сориентировались и самостоятельно отправились в гостиницу,

– сообщают спасатели.

Несчастные случаи с туристами в Карпатах

В Карпатах 4 января заблудились 4 туриста из Одессы. Они попали в сильную метель и потеряли ориентир. Поэтому к поиску путешественников привлекали спасателей сразу трех отделений. К счастью, одесситы смогли сбросить работникам ГСЧС свои координаты.

29 декабря 2021 года 21-летняя туристка из Львова упала и сломала ногу на полонине Смотрич. Девушку искали 3 часа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то наложили на правую ногу пострадавшей шину, а саму туристку уложили на многофункциональные ноши.

На горе Тростян 19 декабря 2021 года травмировались 2 лыжника. Спасатели спустили их к подножию и передали медикам.

Вас может заинтересовать, какая зима в Карпатах: смотрите видео