В Карпатах намело полтора метра снега: есть опасность лавины

Зима не прекращает свирепствовать и продолжает засыпать снегом. Следовательно, в Карпатах 28 декабря снежный покров достигает полутора метров.

Дорожники отмечают, что обеспечили проезд по дорогам, но покрытие мокрое из-за осадков. Они отслеживают ситуацию на трассах и просят водителей соблюдать правила дорожного движения.

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Дороги чистили всю ночь

Из-за снегопадов вечером и ночью 28 декабря, чтобы обеспечить проезд и противогололедную обработку проезжей части дорог государственного значения работали 53 единицы техники и 71 дорожный рабочий. Покрытие черное мокрое,

– сообщает служба дорог.

Трассы расчистили от снега, но они остаются мокрыми / Фото Служба дорог

При этом во время работы использовали 268 тонн соли и 106 песчано-солевой смеси.

Дорожники советуют соблюдать правила дорожного движения во время поездок / Фото Служба дорог

Снеголавинная опасность

ГСЧС Украины предупреждает, что 28 декабря в горах Ивано-Франковской области будет значительная снеголавинная опасность. А на высокогорье восточной части Закарпатской области 28 – 29 декабря возможны сходы лавин. Спасатели указали ІІІ уровень опасности. Они просят воздержаться от походов в горы.

Также есть умеренная снеголавинная опасность ІІ уровня 28 – 29 декабря на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской области. В то же время, 29 декабря также сообщили об опасности на высокогорье Ивано-Франковской области.

Кроме гололеда прогнозируют еще и туман / Фото Служба дорог

Также синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха опустится до -6 градусов мороза. Дороги будут покрыты гололедом.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Одессе 28 декабря временно остановилось движение транспорта. Гололед сковал дороги, поэтому местные жители вынуждены были добираться в другие районы города пешком.

Синоптики передавали, что погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет морозной и с большим количеством осадков. Большинство областей засыпают снегом, в части регионов предупреждали о возможных дождях.

Также непогода в Украине 28 декабря вызвала задержку ряда поездов в разных направлениях. В частности, причиной неудобств пассажиров стало намерзание льда на контактной сети и стрелках.

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