Дорожники наголошують, що забезпечили проїзд дорогами, але покриття мокре через опади. Вони відстежують ситуацію на трасах і просять водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

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Дороги чистили всю ніч

Через снігопади ввечері та вночі 28 грудня, щоб забезпечити проїзд та протиожеледну обробку проїзної частини доріг державного значення працювали 53 одиниці техніки та 71 дорожній робітник. Покриття чорне мокре,

– повідомляє служба доріг.



Траси розчистили від снігу, але вони залишаються мокрими / Фото Служба доріг

При цьому під час роботи використали 268 тонн солі та 106 – піщано-сольової суміші.



Дорожники радять дотримуватись правил дорожнього руху під час поїздок / Фото Служба доріг

Сніголавинна небезпека

ДСНС України попереджає, що 28 грудня у горах Iвано-Франкiвської області буде значна снiголавинна небезпека. А на високогiр'ї східної частини Закарпатської області 28 – 29 грудня можливі сходження лавин. Рятувальники вказали ІІІ рівень небезпечності. Вони просять утриматись від походів у гори.

Також є помірна сніголавинна небезпека ІІ рівня 28 – 29 грудня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Чернівецької, у середньогiр'ї Львівської області. Водночас 29 грудня також повідомили про небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської області.



Окрім ожеледиці прогнозують ще й туман / Фото Служба доріг

Також синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря опуститься до -6 градусів морозу. Дороги досі будуть вкриті ожеледицею.

Негода в Україні

Через негоду в Одесі 28 грудня тимчасово зупинився рух транспорту. Ожеледиця скувала дороги, тож місцеві мешканці змушені були добиратися в інші райони міста пішки.

Синоптики передавали, що погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде морозною та з великою кількістю опадів. Більшість областей засипле снігом, у частині регіонів попереджали про можливі дощі.

Також негода в Україні 28 грудня спричинила затримку низки потягів у різних напрямках. Зокрема, причиною незручностей для пасажирів стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.

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