В Карпатах насыпало почти полметра снега

На высокогорье украинских Карпат бушует настоящая зима. Сильно снежит, а дороги кое-где сковала гололедица, поэтому спецтехника вынуждена была работать с ночи.

На станции "Пожижевская" в Ивано-Франковской области выпало 45 сантиметров снега. Об этом рассказал глава Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

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Прикарпатье в сугробах

В городе Яремче высота снежного покрова утром была 24 сантиметра.

Также 20 сантиметров снега выпало в Коломые, в Ивано-Франковске – 13 сантиметров, а на метеостанции "Долина" 23 сантиметра.

Синоптики из-за сильного снега и гололеда объявили штормовое предупреждение І уровень опасности – желтый.

Дороги Прикарпатья расчищали с ночи: смотрите видео

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста также сообщали что на горе Поп Иван Черногорский 8 декабря облачно, заснеженно. Температура воздуха там -1 градус мороза.

Зима в Украине

На высокогорье Ивано-Франковской области 8 декабря значительно ухудшилась погода. Спасатели предупреждали людей о возможности схода лавин. ГСЧС установила 3 уровень опасности.

6 декабря во Львове был сильный снегопад. Из-за непогоды рухнуло здание бывшего супермаркета.

Снегопады накрывали и ряд областей Украины. В частности, из-за сильных осадков из Долинской центральной районной больницы на Прикарпатье не могла выехать скорая.

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