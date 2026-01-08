Лежал на снегу и замерзал: в Карпатах обнаружили уклониста, который 5 дней бродил в горах

В Карпатах пограничники спасли мужчину, который заблудился при попытке незаконно пересечь границу. Мужчина 5 дней бродил в горах, а после лежал на снегу и замерзал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Интересно "Я лягу, а оно в Украину не заедет": украинке, которая не пустила итальянца, подарили знаковую вещь

Что известно о мужчине, которого обнаружили пограничники в Карпатах?

В воскресенье, 6 января, вечером пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию от Нацполиции о мужчине, который потерял ориентировку в Карпатах.

Неизвестный позвонил на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области, не может самостоятельно передвигаться и нуждается в помощи.

Поисковая операция продолжалась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал на снегу среди лесного массива,

– говорится в сообщении.

Группа реагирования помогла пострадавшему спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, накормили и дали возможность согреться.

"Во время собеседования 30-летний житель Днепропетровской области признался, что пять суток путешествовал по Карпатам и планировал таким образом незаконно добраться до Румынии, но не осознавал, что горный маршрут будет таким тяжелым и опасным", – отметили в ГПСУ.



Пограничники в Карпатах обнаружили уклониста, который 5 дней блуждал в горах / Фото Госпогранслужбы

За попытку незаконного пересечения государственной границы на мужчину составили административный протокол. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Пограничники в очередной раз подчеркивают, что пересечение границы вне пунктов пропуска является не только незаконным, но и опасным для жизни и здоровья.

Ранее украинцев всколыхнул скандал с итальянцем на границе