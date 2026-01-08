Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Что известно о мужчине, которого обнаружили пограничники в Карпатах?
В воскресенье, 6 января, вечером пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию от Нацполиции о мужчине, который потерял ориентировку в Карпатах.
Неизвестный позвонил на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области, не может самостоятельно передвигаться и нуждается в помощи.
Поисковая операция продолжалась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал на снегу среди лесного массива,
– говорится в сообщении.
Группа реагирования помогла пострадавшему спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, накормили и дали возможность согреться.
"Во время собеседования 30-летний житель Днепропетровской области признался, что пять суток путешествовал по Карпатам и планировал таким образом незаконно добраться до Румынии, но не осознавал, что горный маршрут будет таким тяжелым и опасным", – отметили в ГПСУ.
Пограничники в Карпатах обнаружили уклониста, который 5 дней блуждал в горах / Фото Госпогранслужбы
За попытку незаконного пересечения государственной границы на мужчину составили административный протокол. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.
Пограничники в очередной раз подчеркивают, что пересечение границы вне пунктов пропуска является не только незаконным, но и опасным для жизни и здоровья.
Ранее украинцев всколыхнул скандал с итальянцем на границе
В социальной сети Threads завирусилась история украинки Дарьи Мельниченко, которая ехала в автобусе с итальянцем, по имени Рокко, что придерживался откровенно пророссийских взглядов. Иностранец ехал в Украину с партнершей-украинкой, и не скрывал свою любовь к России и называл украинскую нацию "кретинами".
Когда автобус прибыл на пункт пропуска, работники Чопского пограничного отряда, которые были проинформированы об инциденте, пригласили гражданина Италии для беседы. В конце концов Рокко в Украину не пустили.
Из интересного, как выяснилось, Рокко ехал в Украину на собственную свадьбу с любимой украинкой. Сама женщина после того, как итальянца не впустили в нашу страну, тоже отказалась въезжать.