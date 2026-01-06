Об итальянце с пророссийскими взглядами рассказала Дарья Мельникова в заметке в Threads. Она ехала в Украину тем же автобусом, что и иностранец, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте на границе?

Девушка отметила, что во время остановки к ней подошел 53-летний итальянец по имени Рокко. Мужчина был одет в вышиванку. Он сказал, что едет домой к жене-украинке.

Во время разговора Рокко раскритиковал Украину и ее президента, и взамен выражал уважение к Путину.

При пересечении границы девушка рассказала о разговоре с иностранцем работникам Государственной пограничной службы.

Дарья опубликовала в сети разговор с пассажиркой, которая предлагает пойти вместе с ней к пограничникам. Тогда девушка произносит фразу, которая уже сейчас стала вирусной: "Я лягу, а оно в Украину не заедет".

Как следствие – итальянца так и не пустили в Украину и еще и запретили въезд в страну на три года.

Сообщение Дарьи об этом случае набрало тысячи комментариев и десятки тысяч лайков в соцсетях.

Журналист Виталий Глагола, который активно писал об этой истории, подарил девушке футболку с ее уже известной фразой.

Подарил Дарье футболку за позицию от всех украинцев,

– написал журналист.

В свою очередь девушка поблагодарила за подарок.

Дарья с подарком от журналиста / Фото Threads автора сообщения

К слову, директор Монобанка Олег Гороховский создал скины для карточек с фразами: "Я лягу, но оно не заедет в Украину" и "Пограничная служба уже в курсе".

