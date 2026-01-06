Об итальянце с пророссийскими взглядами рассказала Дарья Мельникова в заметке в Threads. Она ехала в Украину тем же автобусом, что и иностранец, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте на границе?
Девушка отметила, что во время остановки к ней подошел 53-летний итальянец по имени Рокко. Мужчина был одет в вышиванку. Он сказал, что едет домой к жене-украинке.
Во время разговора Рокко раскритиковал Украину и ее президента, и взамен выражал уважение к Путину.
При пересечении границы девушка рассказала о разговоре с иностранцем работникам Государственной пограничной службы.
Дарья опубликовала в сети разговор с пассажиркой, которая предлагает пойти вместе с ней к пограничникам. Тогда девушка произносит фразу, которая уже сейчас стала вирусной: "Я лягу, а оно в Украину не заедет".
Как следствие – итальянца так и не пустили в Украину и еще и запретили въезд в страну на три года.
Сообщение Дарьи об этом случае набрало тысячи комментариев и десятки тысяч лайков в соцсетях.
Журналист Виталий Глагола, который активно писал об этой истории, подарил девушке футболку с ее уже известной фразой.
Подарил Дарье футболку за позицию от всех украинцев,
– написал журналист.
В свою очередь девушка поблагодарила за подарок.
Дарья с подарком от журналиста / Фото Threads автора сообщения
К слову, директор Монобанка Олег Гороховский создал скины для карточек с фразами: "Я лягу, но оно не заедет в Украину" и "Пограничная служба уже в курсе".
Что известно об антиукраинских заявлениях спикера парламента Чехии?
- Томио Окамура, спикер чешского парламента и лидер правопопулистской партии SPD, вызвал дипломатический скандал из-за своих заявлений об Украине.
- В начале 2026 года в новогодней речи он резко раскритиковал украинское руководство, назвал войну "бессмысленной" и обвинил украинцев в коррупции, при этом выражал уважение к российскому президенту Владимиру Путину.
- Ранее Окамура приказывал снять украинский флаг со здания парламента и выступал за ограничение прав украинских беженцев в Чехии.
- Его риторика вызвала критику внутри Чехии, а часть политиков и общественных деятелей призвала его уволить с должности спикера.