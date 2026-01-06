Про італійця з проросійськими поглядами розповіла Дар'я Мельникова у дописі в Threads. Вона їхала в Україну тим же автобусом, що й іноземець, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент на кордоні?

Дівчина зазначила, що під час зупинки до неї підійшов 53-річний італієць на ім'я Рокко. Чоловік був одягнутий у вишиванку. Він сказав, що їде додому до дружини-українки.

Під час розмови Рокко розкритикував Україну та її президента, і натомість висловлював повагу до Путіна.

При перетині кордону дівчина розповіла про розмову з іноземцем працівникам Державної прикордонної служби.

Дар'я опублікувала у мережі розмову із пасажиркою, яка пропонує піти разом із нею до прикордонників. Тоді дівчина виголошує фразу, яка вже зараз стала вірусною: "Я ляжу, а воно в Україну не заїде".

Як наслідок – італійця так і не пустили в Україну та ще й заборонили в'їзд в країну на три роки.

Допис Дар'ї про цей випадок набрав тисячі коментарів і десятки тисяч лайків у соцмережах.

Журналіст Віталій Глагола, який активно писав про цю історію, подарував дівчину футболку з її вже відомою фразою.

Подарував Дар'ї футболку за позицію від усіх українців,

– написав журналіст.

Своєю чергою дівчина подякувала за подарунок.

Дар'я з подарунком від журналіста / Фото Threads авторки допису

До слова, директор Монобанку Олег Гороховський створив скіни для карток із фразами: "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" та "Прикордонна служба вже в курсі".

