Про італійця з проросійськими поглядами розповіла Дар'я Мельникова у дописі в Threads. Вона їхала в Україну тим же автобусом, що й іноземець, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент на кордоні?
Дівчина зазначила, що під час зупинки до неї підійшов 53-річний італієць на ім'я Рокко. Чоловік був одягнутий у вишиванку. Він сказав, що їде додому до дружини-українки.
Під час розмови Рокко розкритикував Україну та її президента, і натомість висловлював повагу до Путіна.
При перетині кордону дівчина розповіла про розмову з іноземцем працівникам Державної прикордонної служби.
Дар'я опублікувала у мережі розмову із пасажиркою, яка пропонує піти разом із нею до прикордонників. Тоді дівчина виголошує фразу, яка вже зараз стала вірусною: "Я ляжу, а воно в Україну не заїде".
Як наслідок – італійця так і не пустили в Україну та ще й заборонили в'їзд в країну на три роки.
Допис Дар'ї про цей випадок набрав тисячі коментарів і десятки тисяч лайків у соцмережах.
Журналіст Віталій Глагола, який активно писав про цю історію, подарував дівчину футболку з її вже відомою фразою.
Подарував Дар'ї футболку за позицію від усіх українців,
– написав журналіст.
Своєю чергою дівчина подякувала за подарунок.
Дар'я з подарунком від журналіста / Фото Threads авторки допису
До слова, директор Монобанку Олег Гороховський створив скіни для карток із фразами: "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" та "Прикордонна служба вже в курсі".
Що відомо про антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії?
- Томіо Окамура, спікер чеського парламенту та лідер правопопулістської партії SPD, викликав дипломатичний скандал через свої заяви про Україну.
- На початку 2026 року у новорічній промові він різко розкритикував українське керівництво, назвав війну "безглуздою" та звинуватив українців у корупції, при цьому висловлював повагу до російського президента Володимира Путіна.
- Раніше Окамура наказував зняти український прапор із будівлі парламенту та виступав за обмеження прав українських біженців у Чехії.
- Його риторика спричинила критику всередині Чехії, а частина політиків і громадських діячів закликала його звільнити з посади спікера.