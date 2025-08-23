На Раховщине во время туристического похода погиб 26-летний мужчина из Бахмута. Спасатели оказывали ему помощь, однако спасти жизнь не удалось.

О трагедии пишет 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС Закарпатья.

Почему погиб мужчина в Карпатах?

На Раховщине 21 августа произошла трагедия в горной местности близ села Круглый. Во время туристического маршрута стало плохо 26-летнему жителю Бахмута. О его плохом самочувствии в Службу спасения сообщил отец, который передал координаты места пребывания парня.

К поисково-спасательным работам привлекли горных спасателей из Квасов и Выдрички. На месте они обнаружили личные вещи и телефон мужчины, а впоследствии нашли его в обрыве в тяжелом состоянии.

Спасатели пытались спасти мужчину в Карпатах / Фото ГСЧС

Специалисты вытащили пострадавшего, оказали ему первую помощь и транспортировали к автомобилю.

Во время транспортировки у него произошла остановка дыхания, поэтому спасатели проводили реанимационные мероприятия. Несмотря на все старания мужчина умер,

– сообщили в ГСЧС.

Тело 26-летнего мужчины доставили в Тячев и передали правоохранителям для проведения дальнейших процедур.

Что известно о трагедии в горах?