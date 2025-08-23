Трагедия в Карпатах: 26-летний мужчина из Бахмута умер на туристическом маршруте
- 26-летний мужчина из Бахмута умер на туристическом маршруте в Карпатах, несмотря на помощь спасателей.
- Спасатели вытащили его из обрыва, оказали первую помощь, но во время транспортировки произошла остановка дыхания.
На Раховщине во время туристического похода погиб 26-летний мужчина из Бахмута. Спасатели оказывали ему помощь, однако спасти жизнь не удалось.
О трагедии пишет 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС Закарпатья.
Почему погиб мужчина в Карпатах?
На Раховщине 21 августа произошла трагедия в горной местности близ села Круглый. Во время туристического маршрута стало плохо 26-летнему жителю Бахмута. О его плохом самочувствии в Службу спасения сообщил отец, который передал координаты места пребывания парня.
К поисково-спасательным работам привлекли горных спасателей из Квасов и Выдрички. На месте они обнаружили личные вещи и телефон мужчины, а впоследствии нашли его в обрыве в тяжелом состоянии.
Спасатели пытались спасти мужчину в Карпатах / Фото ГСЧС
Специалисты вытащили пострадавшего, оказали ему первую помощь и транспортировали к автомобилю.
Во время транспортировки у него произошла остановка дыхания, поэтому спасатели проводили реанимационные мероприятия. Несмотря на все старания мужчина умер,
– сообщили в ГСЧС.
Тело 26-летнего мужчины доставили в Тячев и передали правоохранителям для проведения дальнейших процедур.
Что известно о трагедии в горах?
В мае в Карпатах погиб киевлянин-турист, который сорвался со снежного карниза на полонине Драгобрат. В походе участвовали еще пять человек.
На курорте "Плай" в январе трагически погиб 12-летний мальчик. Во время спуска по красно-черной трассе он врезался в защитную сетку.
В июле немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на массив Каракорум в Пакистане. Женщина попала под камнепад, а спасатели не смогли быстро добраться из-за удаленности района.