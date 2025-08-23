Про трагедію пише 24 Канал з посиланням на ГУ ДСНС Закарпаття.
Чому загинув чоловік у Карпатах?
На Рахівщині 21 серпня сталась трагедія в гірській місцевості неподалік села Круглий. Під час туристичного маршруту стало зле 26-річному жителю Бахмута. Про його погане самопочуття до Служби порятунку повідомив батько, який передав координати місця перебування хлопця.
До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників із Квасів та Видрички. На місці вони виявили особисті речі та телефон чоловіка, а згодом знайшли його в урвищі у тяжкому стані.
Рятувальники намагались врятувати чоловіка у Карпатах / Фото ДСНС
Фахівці витягнули постраждалого, надали йому першу допомогу та транспортували до автомобіля.
Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання, чоловік помер,
– повідомили в ДСНС.
Тіло 26-річного чоловіка доставили до Тячева та передали правоохоронцям для проведення подальших процедур.
Що відомо про трагедії у горах?
У травні у Карпатах загинув киянин-турист, який зірвався зі снігового карниза на полонині Драгобрат. У поході брали участь ще п'ятеро людей.
На курорті "Плай" у січні трагічно загинув 12-річний хлопчик. Під час спуску червоно-чорною трасою він врізався у захисну сітку.
У липні німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула під час сходження на масив Каракорум у Пакистані. Жінку потрапила під каменепад, а рятувальники не змогли швидко дістатися через віддаленість району.