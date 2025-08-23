Про трагедію пише 24 Канал з посиланням на ГУ ДСНС Закарпаття.

Чому загинув чоловік у Карпатах?

На Рахівщині 21 серпня сталась трагедія в гірській місцевості неподалік села Круглий. Під час туристичного маршруту стало зле 26-річному жителю Бахмута. Про його погане самопочуття до Служби порятунку повідомив батько, який передав координати місця перебування хлопця.

До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників із Квасів та Видрички. На місці вони виявили особисті речі та телефон чоловіка, а згодом знайшли його в урвищі у тяжкому стані.

Фахівці витягнули постраждалого, надали йому першу допомогу та транспортували до автомобіля.

Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання, чоловік помер,

Тіло 26-річного чоловіка доставили до Тячева та передали правоохоронцям для проведення подальших процедур.

Що відомо про трагедії у горах?