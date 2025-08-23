Волонтер Энни Льюис Марффи 4 июня пересекла границу с Украиной. Женщина перемещалась на зеленом Toyota RAV4, загруженном гуманитарной помощью, передает 24 Канал со ссылкой на Times.

Что известно о гибели волонтера из Британии?

Льюис Мерффи должен был сопровождать бывший солдат из Уэльса. Однако он заболел в дороге и вернулся в Великобританию для лечения. Благотворители советовали волонтерке доставить авто во Львов, однако она решила ехать прямо к месту назначения помощи – Краматорска в Донецкой области.

"Повлиять на ее решение было невозможно", – говорит основательница Aid Ukraine, Катажина Билок.

В течение следующих 5 дней связь с волонтеркой исчезла – она не сообщала свое точное местонахождение. Последний раз женщина связывалась с благотворителями 10 июня, а с семьей – 8 июня.

Катажина Билок разместила объявление с фото Льюис Марффи и авто в мессенджере Telegram. Местная полиция ответила за 20 минут, а уже на следующий день на брифинге предоставила видеодоказательства, что, вероятно, подтверждают ее гибель.

По словам Билок, 11 июня Льюис Марффи почему-то выехала на Бахмутскую трассу – территорию, которую контролируют россияне и которую считают "зоной смерти", где ее начал преследовать дрон. Она заявила, что доказательства, которые собрала ее команда, "на 1001%" подтверждают гибель Льюис. Этот случай сейчас расследуется как военное преступление.

Почему тело волонтера не могут забрать?

Бывшая продюсер и режиссер документальных фильмов BBC, по словам семьи, была "счастлива делать что-то значимое", участвуя в миссии с благотворительной организацией.

Сегодня родственники погибшей пытаются вернуть ее тело. Они критикуют Министерство иностранных дел Великобритании за отказ помочь получить свидетельство о смерти, что мешает им как следует попрощаться с погибшей и урегулировать ее финансовые дела.

Причина, по которой не выдано свидетельство о смерти – это место нахождения тела. В отчете полиции Краматорска говорится: "На данный момент тело волонтера Энни Маргарет Элизабет Льюис Марффи остается на территории активных боевых действий, что делает невозможным эвакуацию".

Из-за этого местные власти не могут выдать официальное свидетельство о смерти. Ее дети неоднократно обращались в Министерство иностранных дел Великобритании за помощью, но получили ответ, что это вне их юрисдикции.