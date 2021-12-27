Карпаты 1938 года: польская электронная библиотека показала редкие фото украинских гор

Польская цифровая библиотека опубликовала путеводитель "Зима в восточных Карпатах". Показали исторические фотографии гор, датируемые 1938 годом.

Соответствующий путеводитель служил рекламой для путешественников, посещающих Польшу. Таким образом, туристам демонстрировали преимущества зимнего отдыха в Украинских Карпатах.

Обратите внимание Сказочная зима на Верховине: в сети появились пейзажные фотографии

Туристам описывали гуцульские обычаи

На одной из страниц буклета говорилось: "Восточные Карпаты – это один из самых красивых туристических регионов Польши. Эта земля создана для зимних видов спорта. Здесь могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наши сограждане, живущие и работающие в низменной Польше".

. Западная Украина, Украинские Карпаты, в частности, до 1939 года находились под польскими властями.



Путеводитель был рекламой для путешественников / Фото Polona

Туристам в 1938 году также рассказывали о Ворохте, столице Гуцульщины Жабье (ныне поселок Верховина Ивано-Франковской области), Славском. В то же время в путеводителе описали гуцульские обычаи и развлечения.



Туристам рассказывали о Ворохте / Фото Polona

Архивные фото Украины: последние новости