Відповідний путівник слугував рекламою для мандрівників, які відвідують Польщу. У такий спосіб туристам демонстрували переваги зимового відпочинку в Українських Карпатах.

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Туристам описували гуцульські звичаї

На одній зі сторінок буклета мовилося: "Східні Карпати – це один із найкрасивіших туристичних регіонів Польщі. Ця земля створена для зимових видів спорту. Тут можуть оздоровити всі хворі й ослаблені клітини організму наші співгромадяни, які що живуть і працюють у низинній Польщі".

Довідка. Західна Україна, Українські Карпати зокрема, до 1939 року перебували під польською владою.



Путівник був рекламою для мандрівників / Фото Polona

Туристам у 1938 році також розповідали про Ворохту, столицю Гуцульщини Жаб'є (нині селище Верховина Івано-Франківської області), Славське. Водночас у путівнику описали гуцульські звичаї та розваги.



Туристам розповідали про Ворохту / Фото Polona

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