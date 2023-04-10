Сказочная весна: как выглядят заснеженные Карпаты посреди апреля
Источник:ГСЧС Украины
Несмотря на то, что сегодня на улице 10 апреля, Карпаты продолжает засыпать снег. Сейчас там преобладает морозная температура.
Спасатели обнародовали поразительное фото весенних Карпат. На нем видно, что горы мощно засыпало снегом.
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Снежные Карпаты посреди апреля
По состоянию на 10 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и северный ветер – 4 метра в секунду. Температура воздуха составляет -3 градуса.
Рекомендуем удержаться от выхода в высокогорье. Берегите себя!
– подчеркнули спасатели.
Как выглядят Карпаты в апреле / фото спасателей
Погода в Украине 10 апреля
Возможен снег на Западе Украины – на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.
В Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Так, в южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду,
Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.
В Киеве возможен небольшой дождь. Температура днем в городе и области будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.