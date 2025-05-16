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24 Канал Новости Украины Зимняя сказка за несколько недель до лета: Карпаты завалило снегом – невероятные фото
16 мая, 18:22
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Зимняя сказка за несколько недель до лета: Карпаты завалило снегом – невероятные фото

София Рожик
Основні тези
  • Карпаты завалило снегом за несколько недель до лета.
  • Температура в ночь на 16 мая упала до -3.

Карпаты за несколько недель до лета завалило снегом. В ночь на 16 мая температура там упала до -3.

В сети показали сказочные кадры с заснеженных гор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области.

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Спасатели призывают быть осторожными в горах

Вершина горы Поп Иван Черногорский покрылась снегом 16 мая. Там облачно, ветер – западный 2 метра в секунду, а температура опустилась до -3.

Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности... Горные пейзажи завораживают своей весенне-зимней красотой, но одновременно скрывают опасность для туристов,
– отметили спасатели.

Погода в Карпатах / Фото ГСЧС

 

 

Они напомнили, что из-за весенней нестабильной погоды в горах температура воздуха может резко меняться и ухудшаться видимость. Из-за снега, дождь, сильный ветер, туман красивая прогулка можно быть опасной.

Карпаты засыпало снегом: смотрите видео

Спасатели просят:

  • уточнять прогноз погоды перед выходом в горы;
  • сообщать родным или спасателям о своем маршруте;
  • брать с собой средства связи, запасы еды, воды, теплую одежду, фонарик, аптечку;
  • не отправляться в поход в одиночку.
К слову, 17 мая в Карпатах снова ожидается мокрый снег, тогда как на востоке и юго-востоке страны вернется потепление – будет до +23.