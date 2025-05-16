Зимняя сказка за несколько недель до лета: Карпаты завалило снегом – невероятные фото

Карпаты за несколько недель до лета завалило снегом. В ночь на 16 мая температура там упала до -3.

В сети показали сказочные кадры с заснеженных гор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области.

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Спасатели призывают быть осторожными в горах Вершина горы Поп Иван Черногорский покрылась снегом 16 мая. Там облачно, ветер – западный 2 метра в секунду, а температура опустилась до -3. Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности... Горные пейзажи завораживают своей весенне-зимней красотой, но одновременно скрывают опасность для туристов,

– отметили спасатели. Погода в Карпатах / Фото ГСЧС Они напомнили, что из-за весенней нестабильной погоды в горах температура воздуха может резко меняться и ухудшаться видимость. Из-за снега, дождь, сильный ветер, туман красивая прогулка можно быть опасной. Карпаты засыпало снегом: смотрите видео Спасатели просят: