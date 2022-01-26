"Карт-бланш на провокации": у России истерика из-за военной помощи США Украине
Источник:посольство России в США
В Украину 25 января прибыла третья партия современного американского вооружения. Решение США об оказании военной помощи вызывает у России настоящую истерику.
В российском посольстве в Соединенных Штатах сделали странное заявление, что "Госдепартамент и Пентагон едва ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия".
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В дипведомстве прибегли и к пропагандистским тезисам о "неонацистах". Маразм продолжился высказываниями о "карт-бланше на провокации и проведении силовых акций на Донбассе".
Военная помощь от США
В конце 2021 года Штаты согласовали Украине помощь в размере 200 миллионов долларов.
- В ночь на 22 января в аэропорту "Борисполь" сел самолет, доставивший 90 тонн оружия.
- Вторая партия американского летального вооружения прибыла вечером воскресенья, 23 января.
- Во вторник, 25 января, в Киев на самолете прилетело современное оборудование и боеприпасы.
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