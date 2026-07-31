Нигерия в пустыне, а Мозамбик не там: Госдеп США опозорился из-за карты Африки, сгенерированной ИИ

Во время международной конференции AIDS 2026 в Бразилии Госдепартамент США представил карту Африки, на которой все страны континента были обозначены неверно. Изображение вызвало шквал критики в сети.

Об этом сообщает Reuters.

Как Госдеп США перепутал страны Африки?

Во время международной конференции AIDS 2026 в Рио-де-Жанейро Государственный департамент США показал карту Африки, на которой были неправильно обозначены все страны континента. Как сообщает Reuters, карта появилась на экране во время презентации Госдепартамента, посвященной новым соглашениям США в сфере здравоохранения.

Участники конференции обратили внимание на ошибки, сделали скриншоты и начали распространять их в сети. В частности, на карте Нигерию показали как страну без выхода к океану в пустыне Сахара, хотя она расположена в Западной Африке и имеет выход к Гвинейскому заливу. Мозамбик, расположенный на юго-востоке континента, на карте перенесли в Африканский Рог. Кот-д'Ивуар, расположенный в Западной Африке, также оказался на совершенно другой стороне континента.

Первые скриншоты неверной карты опубликовала эксперт по вопросам СПИДа Эмили Басс в Substack. Впоследствии изображение широко распространилось в LinkedIn. Эксперт по вопросам ИИ и геополитики Atlantic Council Мэтт Пети раскритиковал ситуацию, заявив, что авторы и те, кто утвердил слайд, не проверили правильность расположения стран.

Reuters установило, что изображение карты содержало водяной знак, свидетельствовавший о том, что она была создана с помощью инструментов OpenAI. В компании заявили, что проверяют эту информацию. В Госдепартаменте США взяли на себя ответственность за ситуацию и заявили, что карта появилась из-за поспешного редактирования презентации перед мероприятием одним из членов команды. В ведомстве отметили, что сожалеют о путанице и искажении информации, в частности перед африканскими партнерами США.

Госдеп США показал карту Африки, сгенерированную искусственным интеллектом: смотрите фото

A U.S. government map of Africa mislabeled every country during a State Department presentation at a global conference in Brazil this week, causing a stir among attendees who took screenshots and posted them online. https://t.co/2E4jrezneR – Reuters Africa (@ReutersAfrica) July 30, 2026

Презентацию на конференции проводил Джефф Грэм – главный представитель США в сфере глобального здравоохранения, курирующий программу PEPFAR – чрезвычайный план президента США по оказанию помощи в борьбе со СПИДом. В Госдепартаменте подчеркнули, что, несмотря на инцидент с картой, переговоры на конференции были "содержательными и конструктивными". Там также заявили о дальнейшей приверженности США борьбе со СПИДом и достижению конкретных результатов.

Напомним, администрация Дональда Трампа в прошлом году приостановила финансирование программы PEPFAR для проведения проверки. Это повлияло на программы помощи в разных странах мира. Однако впоследствии основная работа, в частности поставки жизненно необходимых лекарств, в основном возобновилась. На данный момент США сокращают финансирование других направлений, в частности профилактики и эпидемиологического надзора, а также планируют полностью прекратить программу в Южной Африке.